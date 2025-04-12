ATASEM Kursları ile Kadınlar Üretime Katkı Sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM meslek eğitim kursları ile kadınların üretime olan katkılarını arttırıyor. El becerilerini geliştirerek yeni meslek kazanan kadınlar, ev ekonomilerine de destek sağlıyor. Eski ev eşyalarını ve çeşitli geri dönüşüm malzemelerini el emekleriyle işleyerek yenileyen kadınlar, birbirinden güzel hediyelik eşyalar üretiyor.

Elmalı ATASEM'de Halk Eğitim işbirliğiyle düzenlenen kurslarda kullanılmayan, eskiyen ve kırılan ev eşyaları kadınların hünerli ellerinde yeniden işlenerek birer sanat eserine dönüştürülüyor. Kurslarda geri dönüştürülen ürünlerin yanında kabak oyma ve boyama, rattan sepet örücülüğü, tepsi boyama, ahşap işleme ve yağlı boya tablo eğitimleri de kursiyerlere veriliyor.

Kurslarının vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Birim Sorumlusu Elvan Yılmaz "Büyükşehir Belediyesi Elmalı ATASEM olarak talep gören kurslarımızla vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Gündüz sanat kursları, kadınlarımıza özel dikiş ve boyama atölyelerimiz ve akşam saatlerimizde İngilizce, bilgisayar gibi teorik derslerimizin olduğu kurslarımızla eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Kurslarımıza vatandaşlarımızın ilgisi oldukça yoğun. Halkımızın talepleri doğrultusunda en iyi şartlarda eğitimlerimize devam ediyoruz" dedi.

"Geri dönüşümden sanat eserine"

Geri dönüşüm ile eski eşyaların nasıl değerlendirilebileceğini kursiyerlere öğrettiklerini belirten kurs merkezi eğitmeni Rukiye Canbolat "Kadınlarımıza özel açtığımız kurslarımızda geri dönüşüm olarak kullanılabilecek eski ürünleri, ahşap malzemeleri dekoratif ürünler haline getirerek yeniden kullanılmasını sağlıyoruz. Eski eşyalara yeniden hayat vererek kullanılabileceği yerlere göre el emeğimizle işliyoruz. Bu yıl yeni planlamamızla rattan sepet örücülüğü eğitimlerimize de başladık. Kurslarımız gayet keyifli ve verimli geçiyor. Elmalılılar kurslarımızdan çok memnun. Herkes burada işlerini severek yapıyor. İsteyen kursiyerlerimiz buradaki el emeği ürünlerini satarak gelir de elde edebiliyorlar. Özellikle hediye olarak çok güzel eşyalar yapılıyor" diye konuştu.

"Benim için terapi"

ATASEM 'de eğitimlerin çok keyifli geçtiğini ifade eden Emekli Öğretmen Hikmet Anteplioğlu "Evdeki eski eşyalarımızı değerlendirmek için güzel bir imkan sunuluyor. Ben emekli bir öğretmenim. Burası benim için yeni bir arkadaş grubu, yeni bir çevre sağladı. Burası terapi merkezi gibi geliyor bana. Elimizdeki işlerle uğraşırken vakit nasıl geçiyor anlamıyorum. Büyükşehir Belediyemize bize bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ederiz" dedi.

"Ürünlerimiz çok beğeniliyor"

Kadınlar için kursların önemine değinen kursiyer Ayşe Ayhan ise şunları söyledi "Altı yıldır ATASEM Kurslarına katılıyorum. Meslek edinme adına biz kadınlar için çok güzel bir fırsat. Evimizdeki eski eşyaları geri dönüştürerek değerlendiriyoruz. Bu kursa başlamadan önce mesela sehpamız kırılsa atıyorduk, yakıyorduk. Şimdi ise yapıyoruz, yapıştırıp boyuyoruz tanınmaz bir hale getiriyoruz. Geri dönüşümlerimiz çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Evlerimizde oturmak yerine burada sosyalleşebilmek bizler için çok güzel" şeklinde konuştu. - ANTALYA