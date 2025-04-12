ATASEM Kursları ile Kadınlar Üretime Katkı Sağlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATASEM Kursları ile Kadınlar Üretime Katkı Sağlıyor

ATASEM Kursları ile Kadınlar Üretime Katkı Sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM meslek eğitim kursları, kadınların el becerilerini geliştirerek yeni meslek edinmelerine ve ev ekonomilerine katkı sağlamalarına olanak tanıyor. Geri dönüşüm ile eski eşyalar sanat eserlerine dönüştürülüyor.

12.04.2025 11:25  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi ATASEM meslek eğitim kursları ile kadınların üretime olan katkılarını arttırıyor. El becerilerini geliştirerek yeni meslek kazanan kadınlar, ev ekonomilerine de destek sağlıyor. Eski ev eşyalarını ve çeşitli geri dönüşüm malzemelerini el emekleriyle işleyerek yenileyen kadınlar, birbirinden güzel hediyelik eşyalar üretiyor.

Elmalı ATASEM'de Halk Eğitim işbirliğiyle düzenlenen kurslarda kullanılmayan, eskiyen ve kırılan ev eşyaları kadınların hünerli ellerinde yeniden işlenerek birer sanat eserine dönüştürülüyor. Kurslarda geri dönüştürülen ürünlerin yanında kabak oyma ve boyama, rattan sepet örücülüğü, tepsi boyama, ahşap işleme ve yağlı boya tablo eğitimleri de kursiyerlere veriliyor.

Kurslarının vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Birim Sorumlusu Elvan Yılmaz "Büyükşehir Belediyesi Elmalı ATASEM olarak talep gören kurslarımızla vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. Gündüz sanat kursları, kadınlarımıza özel dikiş ve boyama atölyelerimiz ve akşam saatlerimizde İngilizce, bilgisayar gibi teorik derslerimizin olduğu kurslarımızla eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Kurslarımıza vatandaşlarımızın ilgisi oldukça yoğun. Halkımızın talepleri doğrultusunda en iyi şartlarda eğitimlerimize devam ediyoruz" dedi.

"Geri dönüşümden sanat eserine"

Geri dönüşüm ile eski eşyaların nasıl değerlendirilebileceğini kursiyerlere öğrettiklerini belirten kurs merkezi eğitmeni Rukiye Canbolat "Kadınlarımıza özel açtığımız kurslarımızda geri dönüşüm olarak kullanılabilecek eski ürünleri, ahşap malzemeleri dekoratif ürünler haline getirerek yeniden kullanılmasını sağlıyoruz. Eski eşyalara yeniden hayat vererek kullanılabileceği yerlere göre el emeğimizle işliyoruz. Bu yıl yeni planlamamızla rattan sepet örücülüğü eğitimlerimize de başladık. Kurslarımız gayet keyifli ve verimli geçiyor. Elmalılılar kurslarımızdan çok memnun. Herkes burada işlerini severek yapıyor. İsteyen kursiyerlerimiz buradaki el emeği ürünlerini satarak gelir de elde edebiliyorlar. Özellikle hediye olarak çok güzel eşyalar yapılıyor" diye konuştu.

"Benim için terapi"

ATASEM 'de eğitimlerin çok keyifli geçtiğini ifade eden Emekli Öğretmen Hikmet Anteplioğlu "Evdeki eski eşyalarımızı değerlendirmek için güzel bir imkan sunuluyor. Ben emekli bir öğretmenim. Burası benim için yeni bir arkadaş grubu, yeni bir çevre sağladı. Burası terapi merkezi gibi geliyor bana. Elimizdeki işlerle uğraşırken vakit nasıl geçiyor anlamıyorum. Büyükşehir Belediyemize bize bu imkanları sağladığı için çok teşekkür ederiz" dedi.

"Ürünlerimiz çok beğeniliyor"

Kadınlar için kursların önemine değinen kursiyer Ayşe Ayhan ise şunları söyledi "Altı yıldır ATASEM Kurslarına katılıyorum. Meslek edinme adına biz kadınlar için çok güzel bir fırsat. Evimizdeki eski eşyaları geri dönüştürerek değerlendiriyoruz. Bu kursa başlamadan önce mesela sehpamız kırılsa atıyorduk, yakıyorduk. Şimdi ise yapıyoruz, yapıştırıp boyuyoruz tanınmaz bir hale getiriyoruz. Geri dönüşümlerimiz çok güzel. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Evlerimizde oturmak yerine burada sosyalleşebilmek bizler için çok güzel" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, antalya, Ekonomi, Eğitim, Sanat, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATASEM Kursları ile Kadınlar Üretime Katkı Sağlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının mezarının yanında görünce polise haber verdi, gerçek ortaya çıktı Babasının mezarının yanında görünce polise haber verdi, gerçek ortaya çıktı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
İmamoğlu’ndan 20 gün sonra ilk kare İmamoğlu'ndan 20 gün sonra ilk kare
Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı Berrak Tüzünataç formda vücudunun sırrını açıkladı
Aliyev’in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor Aliyev'in sözleri sonrası kafalardaki soru işareti: Azerbaycan-İsrail dostluğu nereden geliyor?
İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi
Bakan Fidan’dan İsrail’e kritik çağrı: Gazze’de bir an önce ateşkes ilan edin Bakan Fidan'dan İsrail'e kritik çağrı: Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edin
Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu ABD’ye rest, AB’ye birleşme çağrısı Çin lideri Şi Cinping sessizliğini bozdu! ABD'ye rest, AB'ye birleşme çağrısı
Cevdet Yılmaz’ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı Cevdet Yılmaz'ın katıldığı törende duaya el kaldırmadı
Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı Süper Lig ekibine 3 dönem transfer yasağı
Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan’dan ABD’ye 600 ton iPhone taşıdı Apple, gümrük vergilerinden önce Hindistan'dan ABD'ye 600 ton iPhone taşıdı

11:17 Adana’da çekilen görüntüye bakın İnsan kendine bunu neden yapar Adana'da çekilen görüntüye bakın! İnsan kendine bunu neden yapar?
09:47 Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul’da yakalandı Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Assad Ali Gomaa Khodır İstanbul'da yakalandı
09:09 Antalya Diplomasi Forumu’ndan dikkat çeken kareler Bakan Fidan görür görmez sarıldı Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
07:26 Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler Sapıkça mesajları ifşa oldu Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
13:02 Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek: Hiç evladının ölmesini isteyen anne gördünüz mü?
14:57 Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı
14:46 Aralarında Galatasaray’ın eski yıldızı da var 12 futbolcuya bahis soruşturması Aralarında Galatasaray'ın eski yıldızı da var! 12 futbolcuya bahis soruşturması
14:40 Şara bir kez daha Türkiye’de Çantasında 2 kritik başlık var Şara bir kez daha Türkiye'de! Çantasında 2 kritik başlık var
14:38 Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı
14:27 Şişli’de İranlı futbolcu bodyguardın şüpheli ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu Şişli'de İranlı futbolcu bodyguardın şüpheli ölümü: Ağzı burnu kan içinde bulundu
14:26 Ünlü oyuncudan kötü haber Stephen Hawking’in hastalığına yakalandı Ünlü oyuncudan kötü haber! Stephen Hawking'in hastalığına yakalandı
14:20 Bakan Şimşek’ten Özgür Özel’e ’’Utanmaz adam’’ yanıtı Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e ''Utanmaz adam'' yanıtı
14:20 İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntü İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 12:08:37. #7.11#
SON DAKİKA: ATASEM Kursları ile Kadınlar Üretime Katkı Sağlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement