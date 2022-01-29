Atık piller beyaz bastona dönüşüyor

Atık toplama projesiyle binden fazla engelli bireye beyaz baston bağışında bulunulacak.

Yıl boyunca atık piller, geri dönüşüm projesi kapsamında toplandı. Proje kapsamında toplanan belli bir miktar pil için 1 adet beyaz baston bağışı planlandı. Konulan 3 bin ton pil hedefi aşılarak 4 bin atık pil toplandı. Binden fazla görme engelliye 'Beyaz Baston' bağışında bulunulacak. Pil üretici şirket, başlattığı proje görme engelli bireylere destek verdi. Sürdürülebilir toplum, temiz çevre mantığıyla oluşturulan proje kapsamında büyük marketlerden, evlerden ve pil kutularından toplanan piller görme engelli bireyler için beyaz baston bağışına dönüştü. Biriken bu pillerin geri dönüşümü ise Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP Derneği) tarafından gerçekleştirilecek.

Dünyanın pili bitmesin

Ayrıca şirket ilkokul çocuklarına yönelik gerçekleştirdiği 'Sürdürülebilirlik ve Pil' konulu bir seminer tasarladı. Bu projede gönüllü olarak çalışan şirket ekibi, çocukların derslerine dahil oluyor, onları sürdürülebilirlik ve atık pillerin geri dönüşümü konusunda bilinçlendiriyor. Gelecek nesillere 'Dünyanın pili bitmesin' diye neler yapabileceğini anlatıp temiz çevre, temiz toplum ve sürdürebilir yaşam ile ilgili bilinçlendiriyor. - İSTANBUL