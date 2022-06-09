Atıl malzemelerle çilek serası kurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Atıl malzemelerle çilek serası kurdu

09.06.2022 12:14
Atıl malzemelerle çilek serası kurdu

DÜZCE (İHA) – Düzce Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hamza Mesut Öztürk, merkezin arka bahçesinde ki atıl malzemeler ile çilek serası kurdu.

DÜZCE (İHA) – Düzce Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hamza Mesut Öztürk, merkezin arka bahçesinde ki atıl malzemeler ile çilek serası kurdu. Serada üretilecek çilekler satılarak, kurum gelirine katkı sağlanacak.

Düzce'de Halk Eğitim Merkezi'nin arka bahçesi atıl olarak kalınca, müdür Hamza Mesut Öztürk harekete geçti. Merkezde atıl olarak bulunan PVC borularla sera yapmak için çalışmalar yürüten Öztürk'e, merkez personelleri de destek verdi. 1 haftalık çalışmanın ardından Halk Eğitim Merkezi'nin arka bahçesinde damlama sulama sistemi ile topraklı tarım kullanılarak 150 metrelik çilek serası kuruldu.

Tavuk gübresini suda eriterek damlama sistemi kurduklarını belirten Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Hamza Mesut Öztürk; "Halk Eğitim Merkezinin arkasındaki bahçe boştu, atıl durumdaydı. Buraya atıl durumdaki PVC boruları kullanarak sera kurduk. Borularımızı deldik. Çilek fidesi alıp bunları borulara diktik. Her bir sıra 9 metre oldu. Burada yaklaşık 150 metre atıl boru var. 150 metrelik borularda çilek yetiştireceğiz. Bir tank koyduk. Bunun içine tavuk gübresini koyduk. Bu gübrenin suda erimesini sağlıyoruz. O suyu da damlama sistemi ile, fidelerimizin içinde bulunduğu borularımıza basıyoruz. Sistemi komple kendimiz yaptık. Burası atıl durumdaydı. Önce topraksız yapalım dedik. Ancak topraksız tarım ile ilgili olarak yeterli bilgiye sahip değildik. Sonradan topraklı tarıma döndük. Seramızın sonuna da salatalık, domates ektik. Orasını da damlama su ile suluyoruz. Buradaki meyveler olmadı ama olduktan sonra Halk Eğitim Merkezine gelir getireceğini mut ediyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

Atıl malzemelerle çilek serası kurdu
Atıl malzemelerle çilek serası kurdu
Atıl malzemelerle çilek serası kurdu
Atıl malzemelerle çilek serası kurdu
Atıl malzemelerle çilek serası kurdu
Atıl malzemelerle çilek serası kurdu

YORUMLAR
500
Akçakoca'da tekstil atölyesine giren yılan yakalandı Akçakoca'da tekstil atölyesine giren yılan yakalandı Fındığa alternatif yetiştirdiği meyve ve sebzeleri pazarda tüketiciyle buluşturuyor Fındığa alternatif yetiştirdiği meyve ve sebzeleri pazarda tüketiciyle buluşturuyor
Kaynak: İHA

Mesut Öztürk, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atıl malzemelerle çilek serası kurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:14 Kur'an-ı Kerim'e tekme atma olayı hakkında İl Milli Eğitim'den açıklama: Kurul sonrası nihai karar çıkacak
12:05 Merve Boluğur, yeni kariyerinin ilk adımını attı! Yayınladığı şarkı sevenlerini ikiye böldü
11:55 Alparslan Kuytul "Savcı ve hakimleri hedef gösterme" suçundan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
11:54 Halı saha maçında kalbi duran 23 yaşındaki genç hayatını kaybetti!
11:52 Lyon'dan gündem olacak adım! 53 milyon euroya transfer edip, bedavaya geri aldılar
11:34 Hazal Kaya, Mükremin Gezgin'e sahip çıktı! Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a seslendi: Başına bir şey gelirse sorumluluğu almaya hazır mısınız?
11:27 Cem Uzan çok iddialı: 2023'te yapılacak seçimde adayım, beni izleyenler teveccüh gösterirse Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağım
11:25 Burada araba sürmek cesaret ister! İşte dünyanın en ölümcül yolu
10:58 Bu uygulamalarla kaçak göçmen taşımanın önüne geçilecek! Taksiciler "seyahat belgelerini" kontrol edecek, tır parklarına kameralar kurulacak
10:50 Ekvador Dünya Kupası'ndan men edilebilir! Yerine gidecek takım İtalya olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 12:22:12. #1.13#
SON DAKİKA: Atıl malzemelerle çilek serası kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement