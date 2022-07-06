Atıl vaziyetteki mandırasının çatısını gelire dönüştürdü - Son Dakika
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Atıl vaziyetteki mandırasının çatısını gelire dönüştürdü

06.07.2022 14:23
Atıl vaziyetteki mandırasının çatısını gelire dönüştürdü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde besicilik yapan bir vatandaş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun destekleriyle mandırasının çatısına Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde besicilik yapan bir vatandaş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun destekleriyle mandırasının çatısına Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu.

Atıl vaziyetteki çatıya kurduğu GES ile kendi enerji ihtiyacını karşılayan Mustafa Berkay Kızmaz, aynı zamanda ihtiyaç fazlasını satarak gelir elde ediyor. Mandırasının giderlerini karşılamaya çalışırken TKDK'nın hibe desteklerinden haberdar olduğunu dile getiren Kızmaz, bunun üzerine kurumla iletişime geçerek proje hazırladığını belirtti.

Gelirini yılın bütün aylarına yaymak istedi

TKDK tarafından 697 bin TL yatırım tutarlı yenilenebilir enerji projesine, 337 bin TL hibe ödendiğini anlatan Kızmaz, "100 büyükbaş hayvan kapasiteli bin metrekare kapalı alanı bulunan işletmemde besi işi yaparak yılda 50-60 ton arasında kırmızı et üretiyorum. 2 çalışanımla birlikte 6 aylık dönemler halinde yürüttüğüm besi işinde elime toplu para yılda iki kez geçerken; hayvan bakımı, beslemesi, işçilik ve diğer giderleri her ay karşılamak durumundaydım. Gelirimi yılın bütün aylarına yaymaya yönelik araştırma yaparken bir arkadaşım TKDK'nın yenilenebilir enerjiye verdiği destekten bahsetti. Proje fikri o zaman ortaya çıktı" dedi.

"İçeride besi yapıyorum, çatısında elektrik üretiyorum"

Besi ahırının çatısına 150 kilowatt kapasiteli GES kurduğunu anlatan Kızmaz, "Geçen yıl faaliyete geçirdiğim yatırımımla yılda yaklaşık 300 bin kilowatt elektrik üretiyorum. Ürettiğim elektrik, bağlantı anlaşmasından dolayı ulusal şebekeye aktarılıyor ve her ay bedeli hesabıma yatıyor. Aylık olarak süreklilik arz eden bir gelir kapısı haline dönen bu yatırımım sayesinde hem kendi ihtiyaçlarımı hem de çiftliğimin ve hayvanlarımın ihtiyaçlarını karşılamakta artık zorluk yaşamıyorum. Ödeme planlarımı elektrik üretimimden gelen aylık gelire göre daha rahat yapar hale geldim. Harcamalarım bir düzene kavuştu. Devletimizin TKDK aracılığıyla proje harcamalarında tanıdığı KDV muafiyeti ve verdiği yüzde 55 destek ile bu yatırımım kendisini yaklaşık 3 yılda amorti edecek. Sonrasında yıllarca çok düşük bakım masraflarıyla sürekli bir gelir kapısı olacak" ifadelerini kullandı.

"GES yatırımıyla işletmemin atıl vaziyetteki çatısını da bir işyerine çevirmiş oldum. İçeride besi yapıyorum, çatısında elektrik üretiyorum" diyen Kızmaz, şöyle konuştu:

"Süt, besi ve kanatlı hayvancılığı yapan bütün çiftlik sahiplerine bu projemin örnek olmasını diliyorum. Ben yaptım, onlar da yapabilir. Pandemi döneminde projemin hayat bulmasında büyük yardımlarını gördüğüm TKDK yönetici ve çalışanlarına, emeği geçen herkese ve verdiği destekle bana sürekli bir gelir kapısı açan devletime çok teşekkür ediyorum." - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atıl vaziyetteki mandırasının çatısını gelire dönüştürdü - Son Dakika

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