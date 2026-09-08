Atlas Üniversitesi: Hareket sağlıklı yaşamın temeli - Son Dakika
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Atlas Üniversitesi: Hareket sağlıklı yaşamın temeli

Atlas Üniversitesi: Hareket sağlıklı yaşamın temeli
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Doç. Dr. Hikmet Uçgun, fizyoterapinin yalnızca rehabilitasyon değil, koruyucu sağlık disiplini olduğunu vurguladı. Kronik hastalıklarda fonksiyonel kapasitenin korunması ve sağlıklı yaşlanma için düzenli egzersizin önemine dikkat çekti; hareketsizlikten kaçınılması çağrısı yaptı.

Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hikmet Uçgun, fizyoterapinin yalnızca hastalık ve yaralanma sonrası uygulanan bir rehabilitasyon hizmeti olmadığını belirterek, hareketin sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sağlıklı yaşlanmadaki önemine dikkati çekti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Uçgun, 8 Eylül Dünya Fizyoterapistler Günü kapsamında değerlendirmelerde bulundu.

Uçgun, fizyoterapinin yalnızca hastalık veya yaralanma sonrasında başvurulan bir rehabilitasyon hizmeti olarak değerlendirilmemesi gerektiğini aktararak, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesinde yaşam boyu rol alan bilimsel bir sağlık disiplini olduğunu kaydetti.

Fizyoterapistlerin görevlerinin yalnızca mevcut sağlık sorunlarının tedavisi ve rehabilitasyonuna katkı sağlamakla sınırlı olmadığına işaret eden Uçgun, "Koruyucu yaklaşımları da mesleğin önemli sorumlulukları arasında yer alıyor. Fizyoterapistlerin en önemli sorumluluklarından biri, mevcut sağlık sorunlarının tedavi ve rehabilitasyonuna katkı sağlamanın yanı sıra bu sorunların oluşmasını veya ilerlemesini önlemeye yönelik koruyucu yaklaşımlar geliştirmektir." ifadelerini kullandı.

Uçgun, fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi, hareketsiz yaşamın olumsuz etkilerinin azaltılması, kas-iskelet sistemi sorunlarının önlenmesi, sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi ve kronik hastalıklarda fonksiyonel kapasitenin korunmasının fizyoterapistlerin toplum sağlığına sunduğu önemli katkılar arasında bulunduğunu belirtti.

Fizyoterapistlerin bireylerin hareketliliğini ve bağımsızlığını desteklediğini ifade eden Uçgun, bu yaklaşımın daha sağlıklı ve aktif bir toplumun oluşmasına katkı sunduğuna dikkati çekti.

Doç. Dr. Uçgun, sağlığın korunması ve yaşam kalitesinin artırılması için bireylere önerilerde bulunarak, sağlıklı yaşamın temelinde hareketin bulunduğunu vurguladı.

Fiziksel aktivitenin günlük yaşamın doğal ve sürdürülebilir bir parçası haline getirilmesi gerektiğini belirten Uçgun, şöyle devam etti:

"Uzun süreli hareketsizlikten kaçınılması, düzenli egzersiz yapılması, kas kuvveti ve dayanıklılığın korunması, uyku ve beslenme alışkanlıklarına özen gösterilmesinin sağlıklı yaşamın temel bileşenlerin, oluşturuyor. Egzersizin herkes için aynı şekilde planlanmaması gerekiyor. Özellikle kronik hastalığı, ağrısı veya hareket kısıtlılığı bulunan bireylerin uygun egzersiz programı oluşturmak için fizyoterapistlerden destek almaları önem arz ediyor."

Uçgun, sağlıklı yaşam için büyük değişikliklerden ziyade küçük ancak sürdürülebilir yaşam tarzı değişikliklerinin uzun vadede sağlık ve yaşam kalitesinde önemli kazanımlar sağlayabileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Yaşlanma, Ekonomi, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atlas Üniversitesi: Hareket sağlıklı yaşamın temeli - Son Dakika

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