ATO Başkanı: Fahiş fiyat uygulayanlar cezalandırılmalı, ancak dürüst işletmeleri de korumalıyız - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATO Başkanı: Fahiş fiyat uygulayanlar cezalandırılmalı, ancak dürüst işletmeleri de korumalıyız

ATO Başkanı: Fahiş fiyat uygulayanlar cezalandırılmalı, ancak dürüst işletmeleri de korumalıyız

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, yeme içme sektöründe fahiş fiyat uygulayan, menü düzenlemelerine uymayan, KDV oranlarını farklı uygulayıp suiistimal ederek sektörü zora sokanların cezalandırılması gerektiğini belirtti. Ancak dürüst işletmelerin de korunması gerektiğini vurgulayan Baran, restoran, lokanta ve kafelere ilişkin olumsuz algının sektörü ve müşterileri olumsuz etkileyeceğini ifade etti.

08.05.2024 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yeme içme sektöründe fahiş fiyat uygulayan, menü düzenlemelerine uymayan, KDV oranlarını farklı uygulayıp suiistimal ederek sektörü zora sokanların cezalandırılması gerektiğini belirterek, "Ancak gecesini gündüzüne katarak dürüstçe çalışarak topluma yiyecek içecek hizmeti sağlayan işletmelerimizi de dara düşürmememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Oda'dan yapılan açıklamaya göre, ATO'nun 60 No'lu Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Abdurrahman Işıksever ve beraberindeki heyet, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, insanın temel ihtiyacını karşılayan yiyecek içecek sektörünün tarımsal üretimden perakendeye ve restoranlara kadar bağlantılı olduğu sektörlerle ekonomik gelişmeye dinamizm sağladığını bildirdi.

Baran restoran, lokanta ve kafe ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmelerde menü, fiyat, KDV uygulamalarına ilişkin denetimler ile boykot gibi çağrıların hem sektörün hem de müşterilerin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Hizmet sektörünün bel kemiği durumundaki yiyecek içecek alanının sıkıntıya girmesinin ticaretin sıkıntıya girmesi anlamına geldiğine işaret Baran, şunları kaydetti:

"Fahiş fiyat uygulayan, menü düzenlemelerine uymayan, KDV oranlarını farklı uygulayıp suiistimal ederek sektörü zora sokanlar elbette cezalandırılmalı. Ancak gecesini gündüzüne katarak dürüstçe çalışarak topluma yiyecek içecek hizmeti sağlayan işletmelerimizi de dara düşürmememiz gerekiyor. Restoran, lokanta ve kafelere ilişkin yaratılacak olumsuz algı sektörü de müşterileri de olumsuz etkileyecektir. Kurunun yanında yaş da yanmasın."

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Gürsel Baran, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı: Fahiş fiyat uygulayanlar cezalandırılmalı, ancak dürüst işletmeleri de korumalıyız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:56 Gazze’de Şifa Hastanesi’nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı Gazze'de Şifa Hastanesi'nde bulunan üçüncü toplu mezardan 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı
14:33 Kalben’in evine düzenlenen operasyondan görüntüler Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı Kalben'in evine düzenlenen operasyondan görüntüler! Oyuncak arabadan bile uyuşturucu çıktı
14:06 Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek Öğretmenler cuma günü iş bırakma eylemi düzenleyecek
13:01 İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey’i topa tuttu İmamoğlu, yeğenini işe alan Bursa Belediye Başkanı Bozbey'i topa tuttu
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
14:54 Bonservisini kullandılar Hakim Ziyech Galatasaray’da kalıyor Bonservisini kullandılar! Hakim Ziyech Galatasaray'da kalıyor
14:27 Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi Yeşim Erçetin itiraf etti: Eşim intihar etti, kardeşi açıklamak istemedi
13:56 KÜÇÜKÇEKMECE’de ’Şirine’ isimli kediye işkence davası başladı KÜÇÜKÇEKMECE'de 'Şirine' isimli kediye işkence davası başladı
13:29 Ankara’da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü Ankara'da 15 yaşındaki çocuk ablasını bıçaklayarak öldürdü
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:02 Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu Tren çarptığını öğrenince yıkıldı Demans hastası annesini sokak sokak arıyordu! Tren çarptığını öğrenince yıkıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 15:07:16. #1.12#
SON DAKİKA: ATO Başkanı: Fahiş fiyat uygulayanlar cezalandırılmalı, ancak dürüst işletmeleri de korumalıyız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement