ATO Başkanı Gürsel Baran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATO Başkanı Gürsel Baran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek üyelerin taleplerini iletti. Baran, ATO üyelerinin çalışanları için SGK prim ödemelerinde bankaların değişen oranlarda komisyon uyguladığını belirterek, bankalarla görüşülmesini ve reel sektörün lehine bir çözüm yolu bulunmasını talep etti. Ayrıca, meslek liselerini özendirecek düzenlemelerin yapılması ve Bağ-Kur'luların prim ödeme gün sayısının işçi ve memurlarla eşitlenmesi talepleri de iletilmiştir.

01.08.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek üyelerin taleplerini iletti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Işıkhan'ı bakanlıkta ziyaret etti.

Baran burada yaptığı konuşmada, Işıkhan'a ATO üyelerinin çalışanları için SGK prim ödemelerinde bankaların değişen oranlarda komisyon uyguladığını belirtti.

Bankalara ödenen bu komisyon oranlarının işverenler için önemli bir tutarı ifade ettiğini dile getiren Baran, "SGK'nın da vergi ödemelerinde olduğu gibi komisyon ödemeden prim tahsilatı yapabilmesi için bankalarla görüşülmesini ve reel sektörün lehine bir çözüm yolu bulunmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ara eleman için teşvik talebi

Baran görüşmede, reel sektörün iş gücü ihtiyacını dile getirerek, gençlerin meslek lisesine gitmeyi tercih etmediğine dikkati çekti.

İşverenlerin ihtiyacı olan alanlarda iş gücü bulmakta sıkıntı yaşadığını belirten Baran, meslek liselerini özendirecek nitelikte düzenleme yapılmasını talep etti. Baran, ATO üyelerinin Bağ-Kur'luların prim ödeme gün sayısının, işçi ve memurlarla eşitlenmesi talebini de aktardı.

Baran konuşmasının ardından Bakan Işıkhan'a ATO üyelerinin gündeminde yer alan ve reel sektörü ilgilendiren konuları içeren dosya da sundu.

Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Vedat Işıkhan, Gürsel Baran, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Gürsel Baran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 YAŞ kararları açıklandı 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi YAŞ kararları açıklandı! 23 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi
15:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa Fransuva ile telefon görüşmesi yaptı
14:53 Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış Abdüllatif Şener: Oğlum kapıyı açar açmaz eşim ve annesine ateş etmeye başlamış
13:49 İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çekindikleri için Haniye’yi Tahran’da öldürdüler İsrail basınından çarpıcı analiz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çekindikleri için Haniye'yi Tahran'da öldürdüler
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
14:56 Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı Görevlilerin kapısını açık unuttuğu 16 milyon sterlin değerindeki yat battı
14:39 Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti Kızlarına istismardan tutuklanan baba, cezaevinde cinsel organını kesti
14:38 Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye Gizem Özdilli yıllardır neden evlenmediğin anlattı: Babam göremeyecek diye
13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 15:45:09. #1.11#
SON DAKİKA: ATO Başkanı Gürsel Baran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement