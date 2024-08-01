ATO Başkanı Gürsel Baran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret etti

Ekonomi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ı ziyaret ederek üyelerin taleplerini iletti.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Işıkhan'ı bakanlıkta ziyaret etti.

Baran burada yaptığı konuşmada, Işıkhan'a ATO üyelerinin çalışanları için SGK prim ödemelerinde bankaların değişen oranlarda komisyon uyguladığını belirtti.

Bankalara ödenen bu komisyon oranlarının işverenler için önemli bir tutarı ifade ettiğini dile getiren Baran, "SGK'nın da vergi ödemelerinde olduğu gibi komisyon ödemeden prim tahsilatı yapabilmesi için bankalarla görüşülmesini ve reel sektörün lehine bir çözüm yolu bulunmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ara eleman için teşvik talebi

Baran görüşmede, reel sektörün iş gücü ihtiyacını dile getirerek, gençlerin meslek lisesine gitmeyi tercih etmediğine dikkati çekti.

İşverenlerin ihtiyacı olan alanlarda iş gücü bulmakta sıkıntı yaşadığını belirten Baran, meslek liselerini özendirecek nitelikte düzenleme yapılmasını talep etti. Baran, ATO üyelerinin Bağ-Kur'luların prim ödeme gün sayısının, işçi ve memurlarla eşitlenmesi talebini de aktardı.

Baran konuşmasının ardından Bakan Işıkhan'a ATO üyelerinin gündeminde yer alan ve reel sektörü ilgilendiren konuları içeren dosya da sundu.