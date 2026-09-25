ATO\'da 2022-2026 dönemi meclis ve komitelerin son toplantılarıyla sona erdi

Adana Ticaret Odası'nda (ATO) 2022-2026 Dönemi, Meclis ve Meslek Komitelerinin son toplantılarının ardından tamamlandı.

ATO Meclisi, 2022-2026 Döneminin son olağan toplantısını Meclis Başkanı İsmail Acı başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda, Odanın faaliyetleri, gündem maddeleri, sektörlerin gündemindeki gelişmeler ile Adana iş dünyasının talep ve beklentileri değerlendirildi.

Toplantının ardından, 2022-2026 Döneminde görev yapan Meclis Üyelerine, Odaya ve Adana iş dünyasına sundukları katkı ve hizmetler dolayısıyla plaket takdim edildi.

Meslek komiteleri son müşterek toplantısını gerçekleştirdi

ATO Meslek Komitelerinin 2022-2026 Dönemi son Müşterek Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Bayram başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Meslek Komitelerinin dönem içerisindeki çalışmaları değerlendirilirken sektörlerin gündemindeki gelişmeler, üyelerin talepleri ve Adana iş dünyasının beklentileri ele alındı.

Komite başkanları ve üyelerine teşekkür

Meslek Komitelerinde 2022-2026 Dönemi boyunca görev yapan Komite Başkanları ve Üyelerine, Odaya ve Adana iş dünyasına sundukları katkılar ve özverili hizmetleri dolayısıyla teşekkür edildi.

Dönem sonu kapsamında, Oda Organ Üyelerinin katılımıyla 2022-2026 Dönem Sonu Çalışma Yemeği düzenlendi. Dönem boyunca Odanın çalışmalarına katkı sunan Organ Üyelerinin bir araya geldiği yemekte, geride bırakılan dönem değerlendirilirken birlik ve beraberlik mesajları verildi.