ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Venezuela ile ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz" - Son Dakika
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Ekonomi

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Venezuela ile ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: "Venezuela ile ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"
05.06.2025 13:46
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Venezuela arasında coğrafi olarak mesafenin uzak olduğunu ancak yakın ilişkilerin devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda dış ticaret hacmimizi kısa vadede 3,...

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Venezuela arasında coğrafi olarak mesafenin uzak olduğunu ancak yakın ilişkilerin devam ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda dış ticaret hacmimizi kısa vadede 3, orta vadede de 5 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Freddy Eduardo Molina Gutierrez, ATO Başkanı Baran'ı ziyaret etti. Venezuela Büyükelçiliği Müsteşarı Adriana T. Teran'ın da yer aldığı ziyarette konuşan Büyükelçi Gutierrez, Venezuela'nın dünyanın en büyük petrol, en büyük üçüncü gaz ve en büyük üçüncü altın rezervine sahip olduğunu kaydetti. Venezuela vatandaşlarının ABD'nin başı çektiği ülkeler tarafından yaptırımlara tabi tutulmadan önce söz konusu hammaddelerin gelirleriyle yaşadığını ancak yaptırımlarla birlikte ekonomilerini çeşitlendirerek, güçlendirmeleri gerektiğinin farkına vardıklarını belirten Büyükelçi Gutierrez, "Yaptırımlardan önce kullandığımız ürünlerin yüzde 93'ünü ithal eder durumdaydık. Yaptırımlar, bize büyük ders oldu. Tarım başta olmak üzere üretime geçtik. Şimdi yüzlerce ürünü üreten bir ülkeyiz ve kullandığımız ürünlerin yüzde 100'ü ülkemizde üretiliyor" dedi.

Yaptırımlar sırasında Türkiye'den ilaç ve gıda desteği aldıklarını hatırlatan Büyükelçi Gutierrez, bu desteği unutmadıklarını da sözlerine ekledi. Gutierrez, "Artık ayağa kalktık ve gelişmekteyiz. Bu dönemde Türkiye gibi dostlarımızın ülkemizde yatırım yapmasını istiyoruz" dedi.

Büyükelçi Gutierrez, ülkesindeki konut ihtiyacı nedeniyle inşaat sektöründe yatırıma ihtiyaç olduğunu kaydederek, Türk yatırımcıları turizm sektörüne de yatırım yapmaya davet etti.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin 75'inci yılı olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemizin Venezuela ile 2024 yılı sonu itibarıyla 306 milyon doları ihracat, 357 milyon doları ithalat olmak üzere yaklaşık 700 milyon dolar düzeyinde dış ticareti söz konusu. Bu rakam, ilişkilerimizdeki yakınlığı yansıtmaktan çok uzak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gösterdiği hedef doğrultusunda dış ticaret hacmimizi kısa vadede 3, orta vadede de 5 milyar dolar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Ankara ekonomisi hakkında bilgi veren Baran, büyükelçinin konuşmasında dikkat çektiği Venezuela'nın konut ihtiyacına yönelik olarak Türkiye'nin bu alandaki gücüne vurgu yaptı. Türk müteahhitlik hizmetlerinin bu ihtiyaçları karşılayacak potansiyeli olduğunu ifade eden Baran, müteahhitlik hizmetlerinde dünyada Çin'den sonra ikinci sırada geldiklerini aktardı. Baran, Başkent'in savunma sanayi, tekstil ve mobilya sektörlerinde öne çıktığını ifade ederek, Ankara'nın sağlık turizmindeki potansiyelinden de söz etti.

Büyükelçi Guitterez, ziyaretinde 16-17 Haziran tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek 'Made in Venezuela' ticaret fuarına ilişkin Venezuela Dışişleri Bakanı Coromoto Godoy Celderon'un davetini Baran'a iletti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ATO Yönetim Kurulu Başkanı Baran: 'Venezuela ile ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz' - Son Dakika

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