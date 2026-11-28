Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nda (ATSO) gerçekleştirilen oylamalar sonucunda meclis başkanlığı ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerine seçilen isimler belli oldu.

İlk olarak meclis başkanlığı için yapılan oylamada Mustafa Asım Bozca 47 oy alırken, İlyas Okyar 40 oyda kaldı. Bu sonuçla Mustafa Asım Bozca ATSO Meclis Başkanı oldu.

Ardından gerçekleştirilen yönetim kurulu başkanlığı seçiminde ise Önder Artuk 48 oy alırken, rakibi Ahmet Akkent 39 oy aldı. Böylece Önder Artuk, ATSO Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.