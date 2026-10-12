Audi'nin teslimatları üçüncü çeyrekte yüzde 19,7 azalarak 314 bin 900'e geriledi - Son Dakika
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Audi'nin teslimatları üçüncü çeyrekte yüzde 19,7 azalarak 314 bin 900'e geriledi

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Audi, Çin'deki pazar daralması nedeniyle üçüncü çeyrekte küresel araç teslimatlarını yüzde 19,7 düşürerek 314 bin 900'e indirdi. Ocak-eylül döneminde ise toplam teslimatlar yüzde 11,4 azalışla 1 milyon 42 bin 200 oldu.

Volkswagen Grubu'nun markası Audi'nin küresel araç teslimatları, Çin'deki pazar daralmasının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19,7 azalarak 314 bin 900'e geriledi.

Merkezi Ingolstadt'ta bulunan şirket, yılın üçüncü çeyreğine ve ocak-eylül dönemine ilişkin küresel araç teslimat verilerini açıkladı.

Buna göre, Audi'nin ikinci çeyrekte yüzde 8 olan satışlardaki düşüş, üçüncü çeyrekte de devam etti. Şirketin küresel araç teslimatları, Çin'deki pazar daralmasının etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 19,7 azalarak 314 bin 900'e geriledi.

Markanın küresel tam elektrikli araç satışları da kan kaybetmeye devam ederek, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 21,5 azalışla 48 bin 700'e geriledi.

9 ayda yüzde 11,4 düşüş

Ocak-eylül döneminde Audi'nin toplam küresel teslimatları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 azalarak 1 milyon 42 bin 200'e geriledi. Diğer Alman üreticiler gibi Çin pazarındaki yerel rekabetten ve talep zayıflığından olumsuz etkilenen Audi'nin teslimatları, bu ülkede 9 ayda yaklaşık yüzde 25 geriledi.

Kaynak: AA
Çin Halk CumhuriyetiOtomobilEkonomiEylülAudiSon Dakika

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SON DAKİKA: Audi'nin teslimatları üçüncü çeyrekte yüzde 19,7 azalarak 314 bin 900'e geriledi - Son Dakika
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