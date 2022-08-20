Balıkseverler bu sezon hamsi ve palamuda doyacak - Son Dakika
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Balıkseverler bu sezon hamsi ve palamuda doyacak

20.08.2022 10:30
Balıkseverler bu sezon hamsi ve palamuda doyacak

Avlanma sezonunun başlamasına kısa bir süre kala balıkçıların hazırlığı da başladı.

Avlanma sezonunun başlamasına kısa bir süre kala balıkçıların hazırlığı da başladı. Düzceli balıkçı Tuncay Kılıç, denizlerde palamut ve hamsi bolluğu yaşanmasını beklediklerini söyledi.

Sezon için hazırlanan balıkçılar, bu sezonun umutlu geçmesini bekliyor. Balık popülasyonunun bereketli olduğunu belirten balıkçı Tuncay Kılıç, "Allah'ın izniyle deniz sezonunu bekliyoruz. Bereket ve bolluk gözüküyor. İnşallah sezon boyu böyle devam edecek. Palamut geçtiğimiz haftaya göre büyümesini sürdürüyor. İlerleyen günlerde daha da büyüyecek. İnşallah çok da iyi duruma gelecek" dedi.

Fiyatlar hakkında bilgi veren Kılıç, "Şuanda tam anlamıyla avcılık açılmadığı için fiyatlar yüksek seyrediyor. İlerleyen zamanlarda 1 Eylül'den itibaren fiyatlar düşmeye başlayacak" diye konuştu.

Bu sezon hamsi ve palamut bolluğu öngördüklerini kaydeden Tuncay Kılıç, "Denizde hamsi de var, palamut da. Sezonun bereketli geçmesini düşünüyoruz. Hem hamsi hem de palamudun ikisinin bir arada olması çok zor fakat görüldüğü üzere böyle bir sezon yaşayacağız gibi duruyor. Balıkseverler bu sezon kısacası balığa doyacak" ifadelerini kullandı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Tuncay Kılıç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Balıkseverler bu sezon hamsi ve palamuda doyacak - Son Dakika

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