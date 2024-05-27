Avlanma yasağı olsa da tezgahlar balık çeşitleriyle dolu - Son Dakika
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Ekonomi

Avlanma yasağı olsa da tezgahlar balık çeşitleriyle dolu

1 Eylül'de başlayan balık av sezonu, 15 Nisan'da sona erdi. Profesyonel tekneler ile avlanma yasağı başlamasına rağmen, tezgahlarda çeşitlilik sürüyor. Düzce'de barbun, istavrit, çinekop, palamut gibi balıklar bulunuyor. Balıkçılar, kıyı avcılığına devam ediyor ve yakın zamanda daha fazla balık bekleniyor.

27.05.2024 20:39
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Avlanma yasağı olsa da tezgahlar balık çeşitleriyle dolu

DÜZCE - Profesyonel tekneler ile avlanma yasağı 15 Nisan'da başlasa da, tezgahlarda çeşitlilik sürüyor.

1 Eylül'de başlayan balık av sezonu, 15 Nisan'da sona erdi. Bu tarihten itibaren denizlerde profesyonel tekneler ile balık avlanılmıyor. Trol ve gırgır ağları ile avcılık sona ererken, küçük kayıklar için ise kısıtlama bulunmuyor. Düzce'de de tezgahlarda barbun, istavrit, çinekop, palamut gibi balıklar bulunuyor.

Sezonun bittiğini ancak balıkçılığın devam ettiğini söyleyen balıkçı Tuncay Kılıç, "Balıkçılık bitmez. 15 Nisan'dan sonra yaz balıkçılığı başlıyor. İnsanlar da yanlış bilgi var. Belli balıklar, kıyı avcılığı devam ediyor. 10-15 gün sonra bu bölgelerde daha fazla balıklar ortaya çıkmaya başlar. Ama balık yok diye bir şey yok. Yılın 12 ayı taze hamsi, mezgit, barbun, istavrit gibi balıklar yılın 12 ayı tutuluyor ve diğer balıklarda var. Yani Nisan 15 olunca balıkçılık bitmiyor. Doğru bilinen bir yanlış diyebiliriz. Sanayi tipi avcılık yasaklandı. Diğer türlü balık yasağı diye bir şey yok" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Düzce, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avlanma yasağı olsa da tezgahlar balık çeşitleriyle dolu - Son Dakika

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