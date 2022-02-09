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AVM'deki ziyaretçiler harcadıkça kazanacak - Son Dakika

AVM'deki ziyaretçiler harcadıkça kazanacak

09.02.2022 16:26
AVM'deki ziyaretçiler harcadıkça kazanacak

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Sevgililer Günü dolayısıyla alışveriş yapan vatandaşlar, harcadıkça kazanacak.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da Sevgililer Günü dolayısıyla alışveriş yapan vatandaşlar, harcadıkça kazanacak.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Sevgililer Günü'nün yaklaştığı günlerde ziyaretçilerine harcadıkça kazanma şansı sunuyor. Sevgililer Günü alışverişini fırsata dönüştüren Kampanya ile 500 TL ve üzeri alışveriş yapan herkese sürpriz hediyeler kazanma fırsatı sağlanacak.

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel gerçekleştirilecek kampanya dahilinde 11-14 Şubat tarihleri arasında tek seferde yada toplamda 500 TL ve üzeri alışveriş yapan Lucky Card sahipleri fiş yada faturalarını danışma bankosuna işletip, 1. katta kurulacak olan alanda 'Patlat Kazan' oyununu oynayacak. Sevgililer Günü kampanyasına katılan ziyaretçiler hem eğlenip hem de ilgili mağazalardan yüzlerce hediyenin sahibi olabilecek. AVM ziyaretçilerinin ister bir mağazadan, isterlerse farklı farklı mağazalardan yapacakları alışverişlerinin toplamı 500 TL'ye ulaştığında yapmaları gereken tek şey Lucky Card bankosuna uğramak olacak.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi, birbirinden eğlenceli etkinlikleri, bir gün değil her gün kazandıran kart özelliği ve birbirinden avantajlı hediye kampanyaları ile ziyaretçilerinin alışveriş deneyimlerini eğlence ve avantaja dönüştürmeye devam ediyor. Detaylı bilgi ve yapılan kampanyalara AVM'ni sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor. - SAMSUN

AVM'deki ziyaretçiler harcadıkça kazanacak

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Sevgililer Günü, alışveriş, Yeşilyurt, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AVM'deki ziyaretçiler harcadıkça kazanacak - Son Dakika Ekonomi


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