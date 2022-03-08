Avro Bölgesi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü - Son Dakika

Avro Bölgesi ekonomisi, geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı son çeyrek büyüme ve istihdam verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, önceki yılın aynı çeyreğine göre de yüzde 4,8 arttı.

Avro Bölgesi'nde ise GSYH, 2021'in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 2020'nin aynı dönemine göre de yüzde 4,6 yükseldi.

Böylece, 2021 yılı genelinde AB ve Avro Bölgesi ekonomisi yüzde 5,3 büyüdü.

Söz konusu dönemde önceki çeyreğe kıyasla İrlanda yüzde 5,4, Avusturya yüzde 1,5, Almanya yüzde 0,3, Hırvatistan, Letonya ve Romanya'da yüzde 0,1 küçülürken, İtalya yüzde 0,6, Fransa yüzde 0,7 ve İspanya yüzde 2 büyüdü.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla ise Almanya yüzde 1,8, Fransa yüzde 5,4, İtalya yüzde 6,2 ve İspanya yüzde 5,2 büyüme gösterdi.

AB ve Avro Bölgesi'nde istihdam, 2021'in dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,5 arttı.

İstihdam, önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla AB'de yüzde 2,1, Avro Bölgesi'nde yüzde 2,2 yükseldi.???????