Avro Bölgesi'nde bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda 51,7 puanda sabit kaldı.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin öncü PMI verilerini açıkladı. Buna göre, ekimde 51,7 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, kasımda da aynı seviyede kaldı. Böylece, bölgede özel sektör faaliyetleri üst üste beşinci ay genişlerken büyüme hızı değişmedi.

Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI, ekimdeki 51,4 seviyesinden kasımda 51,2'ye gerileyerek son 5 ayın en düşük seviyesine indi. Hizmet sektöründeki faaliyet artışı böylece hız kesti. Ekimde 52,7 olan imalat sanayi PMI ise kasımda 52,9'a yükselerek son 2 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Kasımda imalat üretimindeki artışın hızlanması, hizmet sektöründeki yavaşlamayı dengeledi. Almanya'da özel sektör faaliyetleri Mart 2022'den bu yana en hızlı artışı gösterirken Fransa'da üst üste ikinci ay geriledi.

PMI'ın 50'nin üzerinde olması bir önceki aya göre genişlemeye, 50'nin altında kalması daralmaya işaret ediyor. Endeksin 50 olması ise değişim olmadığını gösteriyor.