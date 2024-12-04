Avro Bölgesi'nde Ekonomik Daralma - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Ekonomik Daralma

Kasım'da Avro Bölgesi PMI verileri son 10 ayın en düşük seviyesine geriledi, durgunluk belirtileri var.

04.12.2024 16:21
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Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite kasım ayında daralarak son 10 ayın en düşük seviyesine indi.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin kasım ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi ekonomisi kasımda talebin gerilemesi ve özel sektör siparişlerinin azalmasıyla daraldı.

Ekim ayında 50 seviyesinde olan Avro Bölgesi bileşik PMI, kasımda 48,3'e indi. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 10 ayın en düşük seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde ekimde 51,6 olan hizmet sektörü PMI da kasımda son 10 ayın en düşük değeri olan 49,5'e geriledi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Avro Bölgesi'nin durgunluğa girdiğini belirtti.

Kasımda Avro Bölgesi ekonomisinin küçülmeye başladığına işaret eden Rubia, avro para biriminin zayıflamasının gelecek aylarda ithal ürün fiyatlarını artırabileceğini bildirdi.

Rubia, Avro Bölgesi'nde kasım ayında genel ekonomiyi ayakta tutan hizmet sektörünün ocaktan bu yana ilk kez küçüldüğüne dikkati çekti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Ekonomik Daralma - Son Dakika

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