Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Artıyor - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Artıyor

29.06.2026 14:12
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Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi haziranda 1,3 puan artarak 95 puana ulaştı.

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda 1,3 puan artarak 95 puan seviyesine çıktı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, haziran ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda 1,3 puan yükselerek 95,1 puan oldu. Avro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 1,3 puan artışla 95 puana ulaştı.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde endeksin 94,3 puan olması yönündeydi. Endeksteki artış perakende ticaret, sanayi ve hizmet sektörleri ile tüketiciler arasında güvenin yükselmesinden kaynaklandı.

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ise haziranda eksi 19'dan eksi 17,7'ye çıktı. AB'de de nisanda eksi 18,2 seviyesindeki endeks, haziranda eksi 17 oldu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Ekonomik Güven Artıyor - Son Dakika

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