Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yüzde 3,3'e yükseldi; enerji fiyatları yıllık yüzde 14,3 ile başı çekti - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yüzde 3,3'e yükseldi; enerji fiyatları yıllık yüzde 14,3 ile başı çekti

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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, temmuzdaki yüzde 2,9 seviyesinden ağustosta yüzde 3,3'e çıkarak piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti. Aylık bazda yüzde 0,4 artan enflasyonda en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 14,3 ile enerji ürünlerinde kaydedildi; hizmetler yüzde 3, enerji dışı sanayi ürünleri ile gıda, alkol ve tütün ürünleri yüzde 1,2'de kaldı. Çekirdek enflasyon ise yıllık yüzde 2,4 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki hızlı artışın etkisiyle ağustos ayında yüzde 3,3'e çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, temmuzda yüzde 2,9 olan yıllık enflasyon, ağustosta yüzde 3,3'e yükseldi.

Piyasa beklentisi de enflasyonun ağustosta yüzde 3,3 olması yönündeydi.

Enflasyon, ağustosta aylık bazda ise yüzde 0,4 olarak ölçüldü.

Avro Bölgesi'nde enerji, gıda, alkol ve tütün ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, ağustosta yıllık bazda yüzde 2,4 oldu.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, ağustosta en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 14,3 ile enerji ürünlerinde gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 3 ile hizmetler, yüzde 1,2 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 1,2 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri izledi.???????

Avrupa Merkez Bankası, Avro Bölgesi için enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde enflasyon ağustosta yüzde 3,3'e yükseldi; enerji fiyatları yıllık yüzde 14,3 ile başı çekti - Son Dakika

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