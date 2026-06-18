Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Artıyor

18.06.2026 13:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nisan ayında Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi aylık %0,6, yıllık %0,9 arttı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 0,6 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 artış gösterdi.

AB'de ise inşaat üretimi nisanda aylık bazda yüzde 0,8, yıllık bazda yüzde 1,5 yükseldi.

AB ülkeleri arasında nisanda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 10,3 ile Romanya'da, yüzde 6,9 ile Macaristan'da ve yüzde 3,6 ile Slovenya'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 6,7 ile Slovakya'da, yüzde 2,2 ile Hollanda'da, yüzde 1,6 ile Belçika'da belirlendi.

İnşaat üretimi yıllık bazda Slovenya'da yüzde 31,6, Romanya'da yüzde 23,8 ve Slovakya'da yüzde 14,5 artarken, Belçika'da yüzde 3,8, Hollanda'da yüzde 3,3 ve Fransa'da yüzde 2,9 geriledi.

Kaynak: AA

Ekonomi, İnşaat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarladan servet fışkırdı Litresi 270 bin TL’den satılıyor Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor
Öldüren kumpir için komik tazminat Öldüren kumpir için komik tazminat
Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı Tamirci alacak tartışmasında müşterisini yaktı
Galatasaray’da Jhon Duran heyecanı Okan Buruk’tan onay çıktı Galatasaray'da Jhon Duran heyecanı! Okan Buruk'tan onay çıktı
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz İmamoğlu’ndan diploma iptali kararına Danıştay’a temyiz

13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı.
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal evinin önünden kaçırıldı.
13:14
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
13:07
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
12:49
Haluk Levent’e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 13:28:44. #7.13#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde İnşaat Üretimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.