Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda düştü - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda düştü

20.06.2022 12:24
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda düştü

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,1 geriledi.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,1 geriledi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, nisanda mart ayına kıyasla yüzde 1,1 azaldı. İnşaat üretimi, 2021'in nisan ayına göre ise yüzde 3 arttı.

AB'de ise inşaat üretimi nisanda önceki aya kıyasla yüzde 1,2 düşerken, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 3 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında nisanda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 1,2 ile Fransa'da, yüzde 0,9 ile Finlandiya'da ve yüzde 0,2 ile İspanya'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 7,4 ile Slovenya'da, yüzde 5,9 ile Macaristan'da ve yüzde 5,1 ile de Polonya'da belirlendi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi nisanda düştü - Son Dakika

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