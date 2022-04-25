Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta yükseldi - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta yükseldi

25.04.2022 12:19
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta yükseldi

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 arttı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubat ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,9 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin şubat ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi. İnşaat üretimi, 2021'in şubat ayına göre ise yüzde 9,4 artış gösterdi.

AB'de inşaat üretimi ise şubatta ocak ayına kıyasla yüzde 1,1, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 8,6 yükseldi.

AB ülkeleri arasında şubatta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 13,3 ile Macaristan'da, yüzde 8,4 ile Slovenya'da ve yüzde 5,3 ile Avusturya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 7 ile İsveç'te, yüzde 6 ile Polonya'da ve yüzde 0,7 ile de Almanya'da gerçekleşti.

Yıllık bazda inşaat üretimi Macaristan'da yüzde 42,3, Slovenya'da yüzde 32,3 ve Polonya'da yüzde 21,2 artarken, İsveç'te yüzde 11,4 ve İspanya'da yüzde 0,8 geriledi.

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Avrupa Birliği, Macaristan, Slovenya, İnşaat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi şubatta yükseldi - Son Dakika
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