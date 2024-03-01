Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Düştü

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ocak ayında yüzde 6,4'e düştü. AB'de işsizlik oranı ise sabit kaldı. Ocakta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,6, Yunanistan'da yüzde 10,4, İsveç'te yüzde 8,1, Fransa'da yüzde 7,5 oldu. AB'de işsiz sayısı ocakta 13 milyon 144 bin olarak hesaplandı. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,9, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,5 olarak ölçüldü.

01.03.2024 14:01  Güncelleme: 14:07
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Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ocak ayında yüzde 6,4'e düştü.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de aralık ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ocakta sabit kaldı.

Avro Bölgesi'nde ise aralıkta yüzde 6,5 olan işsizlik, ocakta yüzde 6,4 olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 2023 yılının ocak ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6,1 olarak ölçülmüştü.

Ocakta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,6, Yunanistan'da yüzde 10,4, İsveç'te yüzde 8,1, Fransa'da yüzde 7,5 oldu.

AB'de işsiz sayısı ocakta 13 milyon 144 bin olarak hesaplandı. Bu kişilerin 11 milyon 9 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ocak ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 898 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 315 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,9, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,5 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

Yunanistan, İspanya, Fransa, İsveç, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Düştü - Son Dakika

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