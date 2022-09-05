Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda yükseldi - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda yükseldi

05.09.2022 14:14
Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda yükseldi

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,5 geriledi.

Avro Bölgesi'nde de perakende satışlar temmuz ayında haziran ayına kıyasla yüzde 0,3 yükselirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,9 azaldı.

AB ülkeleri arasında temmuzda bir önceki aya kıyasla perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 1,8 ile Avusturya'da, yüzde 1,7 ile Finlandiya'da ve yüzde 1 ile İspanya'da oldu. En fazla yükseliş ise yüzde 1,9 ile Almanya'da ve yüzde 1,7 ile Hollanda'da belirlendi.

Perakende satışlar, yıllık bazda Danimarka'da yüzde 7,7, Lüksemburg'da yüzde 6,3 ve İrlanda'da yüzde 5,6 geriledi. Slovenya'da yüzde 25, Malta'da yüzde 9 ve Polonya'da yüzde 7,6 arttı.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda yükseldi - Son Dakika
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