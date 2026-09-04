Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda yüzde 0,6 azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda yüzde 0,6 azaldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda aylık bazda yüzde 0,6 gerilerken, yıllık bazda yüzde 0,6 arttı. Aylık düşüşte Almanya yüzde 3,4 ile başı çekerken, beklentinin üzerindeki gerileme ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret etti.

Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda aylık bazda yüzde 0,6 azaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayına ilişkin perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de perakende satışlar temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 arttı.

Avro Bölgesi'nde ise perakende satışlar temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 gerilerken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde perakende satışların aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1,1 artacağı yönündeydi.

Aylık bazda perakende satışlarda en fazla düşüş yüzde 3,4 ile Almanya, yüzde 0,9 ile İspanya, yüzde 0,3 ile İtalya ve Polonya'da gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 2,5 ile Letonya, yüzde 2 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve yüzde 1,8 ile Lüksemburg'da ölçüldü.

Temmuzda yıllık bazda perakende satışlar yüzde 5,7 ile Romanya, yüzde 2,5 ile Almanya, yüzde 1 ile İtalya ve yüzde 0,7 ile İspanya'da düşerken, GKRY'de yüzde 8,6, Letonya'da yüzde 7,1 ve İsveç'te yüzde 6,4 artış gösterdi.

Diğer yandan Eurostat, haziran ayına ilişkin aylık perakende satış verisini Avro Bölgesi için yüzde 0,3 düşüşten yüzde 0,2 artışa, AB için de yüzde 0,1 düşüşten yüzde 0,2 artışa revize etti.

Kaynak: AA

Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda yüzde 0,6 azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor Kira sözleşmelerinde e-Devlet dönemi sürüyor
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Hamzabeyli’de 708 gram kaçak altın ele geçirildi Hamzabeyli'de 708 gram kaçak altın ele geçirildi
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Feminist hareketin öncü ismi Gloria Steinem 92 yaşında New York’ta hayatını kaybetti Feminist hareketin öncü ismi Gloria Steinem 92 yaşında New York'ta hayatını kaybetti
Dünyanın gözü orada Yüz binlerce kişi için tehcir planı yaptılar Dünyanın gözü orada! Yüz binlerce kişi için tehcir planı yaptılar

14:06
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti
14:06
Güle güle Çağlar İşte yeni adresi
Güle güle Çağlar! İşte yeni adresi
13:49
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor’a sürpriz isim
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor'a sürpriz isim
13:37
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
Ece Güner siyaseti bıraktı: İmamoğlu’nun danışmanlığından istifa ediyorum
13:25
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
Deniz Göktaş hakkında iddianame hazırlandı! 12 yıl 2 aya kadar hapsi istendi
13:09
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz’ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Ramazan Solmaz'ın oğlunun bürosuna da baskın yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 14:38:42. #7.12#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde perakende satışlar temmuzda yüzde 0,6 azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement