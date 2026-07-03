Avro Bölgesi'nde PMI 50 ile Zirveye Ulaşıldı - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde PMI 50 ile Zirveye Ulaşıldı

03.07.2026 15:40
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Haziranda Avro Bölgesi bileşik PMI 50’ye yükselerek son 3 ayın en yüksek seviyesi oldu.

Avro Bölgesi'nde, haziran ayında bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50 puanla son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin haziran ayına ilişkin PMI verilerini yayımladı.

Buna göre, mayısta 48,5 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, haziranda 50'ye yükseldi. Böylece Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde mayısta 47,7 olan hizmet sektörü PMI ise haziranda 49,4'e yükseldi.

Piyasa beklentisi, bileşik PMI'ın haziranda 49,5, hizmet sektörü PMI'ın ise 48,9 olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi dikkati çekti.

Veriler, Avro Bölgesi'nde haziran ayında enflasyonun hız kestiğini ve üretimin istikrar kazandığını ortaya koydu.

PMI verilerinde 50 ve üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde PMI 50 ile Zirveye Ulaşıldı - Son Dakika

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