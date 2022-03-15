Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta sabit kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta sabit kaldı

15.03.2022 14:09
Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermedi.

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocak ayında bir önceki aya göre değişiklik göstermedi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ocakta aralık ayına kıyasla değişmezken, Ocak 2021'e göre ise yüzde 1,3 geriledi.

AB'de sanayi üretimi, ocakta hem bir önceki aya kıyasla hem de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 yükseldi.

Söz konusu dönemde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 6,2 ile Avusturya'da, yüzde 3,1 ile Çekya'da ve yüzde 3 ile Polonya'da gerçekleşti. En fazla düşüş ise yüzde 6,1 ile Estonya'da, yüzde 5 ile Portekiz'de ve yüzde 4,1 ile Yunanistan'da belirlendi.

Sanayi üretimi yıllık bazda ise en fazla yüzde 24,7 ile Litvanya'da, yüzde 17,3 ile Avusturya'da ve yüzde 16,6 ile Polonya'da artarken, İrlanda'da yüzde 20, Portekiz'de yüzde 4,2 ve Malta'da yüzde 3,8 azaldı.

YORUMLAR
500
Rusya'nın 'en çok kayrılan ülke statüsü' bugün kaldırılıyor Rusya'nın 'en çok kayrılan ülke statüsü' bugün kaldırılıyor Rusya'ya uygulanan yaptırım sayısı 6 bin 400'e ulaştı Rusya'ya uygulanan yaptırım sayısı 6 bin 400'e ulaştı

Avrupa Birliği, Avusturya, Portekiz, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta sabit kaldı - Son Dakika


Son Dakika
13:58 Rusya, Türklerin tahliyesi için mayınları temizliyor
13:57 Ukrayna destekçisi protestocular Putin'in kızının Fransa'daki villasını bastılar, villanın kilidini değşitirdiler
13:55 Ukrayna askerleri Kiev'i nasıl savunuyor? Orduyu yöneten komutanlar anlattı: 64 km'lik konvoy artık tehdit değil
13:47 Messi, son transferi için babasını İspanya'ya gönderdi!
13:39 Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov: Ukrayna ile müzakereler olumlu yönde ilerliyor
13:31 Bakan Çavuşoğlu Ukrayna'daki Türklerin tahliyesiyle ilgili konuştu: Moskova'dan onay bekliyoruz
12:37 Edirneli Tekcan ailesi, evlerini yıllar önce tanıştığı Ukraynalı Oryov ailesine açtı: Çeviri programlarıyla iletişim kuruyorlar
13:08 Afyonkarahisar'ın define ararken yakalanan profesör hakkında idari işlem başlatıldı!
13:12 İsmail Kartal seçim sıkıntısı çekiyor! Beş futbolcu forma talep etti
12:56 New York sosyetesini dolandıran, hayatı Netflix dizisi olan Anna Sorokin ABD'den sınır dışı edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 14:16:11. #1.13#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ocakta sabit kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement