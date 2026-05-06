Avro Bölgesi'nde ÜFE Mart'ta Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avro Bölgesi'nde ÜFE Mart'ta Yükseldi

06.05.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde üretici fiyat endeksi martta aylık %3,4 artış gösterdi, enflasyon baskıları devam ediyor.

ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU/BURHAN SANSARLIOĞLU - Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) martta aylık yüzde 3,4 artarak Ağustos 2022'den bu yana en hızlı yükselişini kaydetti.

Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik risklerin enerji maliyetlerindeki yukarı yönlü etkisinin güçlü bir enflasyon baskısına dönüşüp dönüşmediğine ilişkin sinyaller yakından takip ediliyor.

Avro Bölgesi'nde mart ayı üretici enflasyonu aylık bazda yüzde 3,4 ile Ağustos 2022'den bu yana en hızlı yükselişe işaret ederken alt kalemler incelendiğinde enerji maliyetlerindeki yükseliş öne çıktı.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yaptığı açıklamaya göre, Avro Bölgesi'nde ÜFE, martta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 2,1 arttı. Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık 3,3, yıllık yüzde 1,8 yükseleceği yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, martta aylık bazda en fazla yüzde 6,9 ile Litvanya'da, yüzde 6,5 ile İspanya'da ve yüzde 5,9 ile İtalya'da arttı. Aylık ÜFE martta, Estonya'da yüzde 12,3, Finlandiya'da yüzde 5,3 ve Bulgaristan'da yüzde 2,5 azaldı. ÜFE, martta yıllık bazda Romanya'da yüzde 7,8, Bulgaristan'da yüzde 7,5 ve Litvanya'da yüzde 7,2 artarken Lüksemburg'da yüzde 4,9, Estonya'da yüzde 2,4 ve Slovakya'da yüzde 1,3 geriledi.

Tedarik zincirindeki birincil şokların özellikle ücret ayarlamalarından kaynaklanacak şekilde, ikincil enflasyon etkileri yaratması da olası senaryolar arasında bulunuyor.

Bu durum Avrupa Merkez Bankasına (ECB) yönelik "şahin" beklentileri pekiştirdi. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin haziran toplantısında faiz artırımına gidebileceği ihtimali yüzde 70'e çıktı. Bankanın yıl sonuna kadar ise en az 2 faiz artırımı adımı atması bekleniyor.

"ECB'nin faizleri 25 baz puan artırmak için gerekli bilgilere sahip olacağına inanıyoruz"

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ECB'nin daha fazla bilgi edinmek istediği için nisan ayı toplantısında faiz oranlarını artırmaktan kaçındığını belirtti.

Avro Bölgesi'nde ÜFE'deki artışın güçlü olduğunu ancak beklenmedik bir yükseliş olduğunu ifade eden Houte, bunun büyük bir kısmının enerji fiyatlarındaki sert artıştan kaynaklandığını dile getirdi.

Yıllık rakamlara bakıldığında, üretici fiyat enflasyonunun yüzde 2,1 artarak tekrar pozitif alana döndüğüne dikkati çeken Houte, enerji fiyatları hariç tutulduğunda üretici fiyatlarındaki enflasyonun yıllık bazda sadece yüzde 1,4 seviyesinde olduğunu ancak ÜFE'de açıkça yukarı yönlü bir eğilimin görüldüğünü dile getirdi.

Houte, "Nisan ayına ait iş anketlerinde, satış fiyatı beklentilerinin de hızla arttığı görülüyor. Bu bağlamda, haziran toplantısında ECB'nin faiz oranlarını 25 baz puan artırmak için gerekli bilgilere sahip olacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde ÜFE Mart'ta Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikilerek kesilmekten kurtarıldı
Otoparkta dehşet anları Otoparkta dehşet anları
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü Kızılcık Şerbeti’nde sezon finali öncesi yaprak dökümü
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası

17:08
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
Aziz Yıldırım başkanlığa kızı için aday olmuş
16:47
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı
16:46
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na Serdar Mutta seçildi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na Serdar Mutta seçildi
16:35
TSK’nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
TSK'nın gizli ateş gücü ilk kez görücüye çıktı
16:24
Şampiyonluk için geliyorlar İşte Aziz Yıldırım’ın listesinden ilk 5 isim
Şampiyonluk için geliyorlar! İşte Aziz Yıldırım'ın listesinden ilk 5 isim
16:15
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığı için kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 17:33:20. #7.13#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde ÜFE Mart'ta Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.