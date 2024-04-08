Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Şubat 2022'den Beri En Yüksek Seviyede

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, nisanda art arda artışını altıncı aya taşıyarak, Şubat 2022'den beri en yüksek seviyesine çıktı.
Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, nisan ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, martta eksi 10,5 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, eksi 5,9'a yükseldi. Şubat 2022'den beri en yüksek seviyesine çıkan endekse ilişkin beklenti, eksi 8,5 puana yükselmesi yönündeydi.
Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi de eksi 2,3 puandan 5 puana çıkarak, Şubat 2022'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Mevcut Durum Endeksi de eksi 18,5 puandan eksi 16,3 puana çıkarak, art arda yükselişini altıncı aya taşıdı.
Sentix'in açıklamasında, "Avro Bölgesi'nde ve dünya genelinde ekonomik toparlanma devam ediyor. Ekonomik göstergeler uluslararası alanda da istikrar kazanıyor." değerlendirmesi yapıldı.
Anket, 4-6 Nisan'da 1201 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.
Alman ekonomisi
Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, nisanda 10,8 puanlık artışla eksi 20,5 puana yükseldi. Endeksin Mayıs 2023'ten beri en yüksek değerine ulaşması dikkati çekti. Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 40,5 puandan eksi 36 puana çıktı.
Sentix açıklamasında, yatırımcı güveninin artmasına rağmen Alman ekonomisinin "büyük sanayileşmiş ülkelerin göreceli sorunlu çocuğu olmaya devam ettiği" belirtildi.
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