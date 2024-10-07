Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Yükseldi

Ekim ayında Avro Bölgesi Yatırımcı Güven Endeksi, üç ay aradan sonra 1,6 puan artışla eksi 13,8 oldu.

07.10.2024 15:19
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Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, üç aylık düşüşün ardından ekimde yükseldi.

Piyasalara ilişkin araştırmalar yapan ve merkezi Frankfurt'ta bulunan Sentix, ekim ayına ilişkin Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde 15,4 puan olan Avro Bölgesi Genel Yatırımcı Güven Endeksi, bu ay 1,6 puanlık artışla eksi 13,8'e yükseldi. Üç aylık düşüşün ardından ekimde yükselen endekse ilişkin beklenti, eksi 15,9'a düşmesi yönündeydi.

Yatırımcıların gelecek 6 aya ilişkin beklentilerini ölçen Beklentiler Endeksi, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimleri ve Çin hükümetinin son dönemde açıkladığı teşviklerin etkisiyle eksi 8 puandan eksi 3,8 puana çıktı.

Mevcut Durum Endeksi de eksi 22,3 puandan eksi 23,3'e gerileyerek, art arda düşüşünü dördüncü aya taşıdı.

Sentix açıklamasında, "Ekonomideki düşüş eğilimi şimdilik durdu. Dolayısıyla Avro Bölgesi ekonomisi ekonomik durgunluktan çıkmak için bir girişime başlıyor." ifadeleri yer aldı.

Yatırımcı güveni anketi, 3-5 Ekim'de 1150 yatırımcının katılımıyla gerçekleştirildi.

Alman ekonomisi "resesyon" modunda

Öte yandan, Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi olan Almanya için Sentix Yatırımcı Güven Endeksi, ekimde 3,2 puanlık artışla eksi 31,5 puana çıktı. Endeksin art arda 3 aydır gerilemesinin ardından yükselmesi dikkati çekti.

Almanya'da Mevcut Durum Endeksi ise eksi 48 puandan eksi 47,8 puana yükseldi.

Alman ekonomisinin "halen resesyon modunda" olduğunu belirten Sentix, "Şimdiye kadar iyileşen ekonomik görünüm sadece dünya ekonomisinden gelen küresel teşviklere dayanmakta. Özellikle Çin'deki son büyüme ivmesi Almanya'daki beklentiler üzerinde etkili oluyor. Bununla birlikte, tepki hala mütevazı kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Yatırımcı Güveni Yükseldi - Son Dakika

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