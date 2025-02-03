Avro Bölgesi PMI Ocakta Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Avro Bölgesi PMI Ocakta Artış Gösterdi

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, ocakta 1,5 puan artarak 46,6'ya ulaştı, ancak hâlâ daralma altında.

03.02.2025 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocak ayında 1,5 puan artarak 46,6 puan oldu.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin ocak ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde imalat sektöründeki gerileme ocakta hafiflemeye başladı.

Avro Bölgesi'nde üretim, yeni siparişler, envanterler ve satın alma faaliyetlerinde daralma yavaşladı ve işletmelerin üretim artış beklentileri son üç yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Bölgesi'nde aralıkta 45,1 puan olan imalat sanayi PMI, ocakta 46,6 puana çıkarak son 8 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI, 2022 yılının ortalarından bu yana 50 puanın altında seyrediyor.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.

Verilere ilişkin açıklamada bulunan Hamburg Ticaret Bankası (HCOB) Başekonomisti Cyrus de la Rubia, Avro Bölgesi'nde imalat PMI'daki artışın istikrar doğrultusunda ilk adım olduğunu ifade etti.

Avro Bölgesi'nde son iki yıldır ekonomik durumun zayıf seyrettiğini anımsatan Rubia, yüksek girdi fiyatlarının imalat sektörü için bir zorluk teşkil ettiğini ve ocak ayında ortalama petrol fiyatlarının yaklaşık yüzde 7 arttığını hatırlattı.

Rubia, ABD yönetiminin yakın zamanda Avrupa imalat sektörüne ve ihracatına tarifeler ve farklı önlemler uygulaması beklenmesine rağmen Avro Bölgesi'nde geleceğe olan güvende bir artış yaşandığını belirtti.

Avro Bölgesi'nin ihracatının yüzde 90'ından fazlasını ABD dışındaki ülkelere yaptığına işaret eden Rubia, ABD'nin uygulaması söz konusu gümrük vergilerine rağmen Avrupa'da işlerin daha olumlu seyredebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi PMI Ocakta Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:59 YPG’li teröristlerden Münbiç’te bomba yüklü araçla saldırı YPG'li teröristlerden Münbiç'te bomba yüklü araçla saldırı
13:15 Bakanlık’tan Turbo Turabi’nin skandal şarkısına erişim engeli talebi Bakanlık'tan Turbo Turabi'nin skandal şarkısına erişim engeli talebi
12:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran sözler: Adeta yalvarıyorum, buna prim vermeyin
12:15 Mansur Yavaş’tan CHP lideri Özel’i zora sokacak ’’Ön seçim’’ çıkışı Mansur Yavaş'tan CHP lideri Özel'i zora sokacak ''Ön seçim'' çıkışı
12:08 Ege Denizi’nde art arda depremler Bölge 5.1 ile sallandı Ege Denizi'nde art arda depremler! Bölge 5.1 ile sallandı
20:34 Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar Sıradaki yemek de mantıymış Lahmacuna ketçap sıkıp akıllarınca intikam aldılar! Sıradaki yemek de mantıymış
20:14 Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı Maça damga vurdu: Bu pozisyonun ardından penaltı ve kırmızı kart kararı çıktı
20:07 Denizli’de 7 katlı apartmanda yangın Mahsur kalanlar var Denizli'de 7 katlı apartmanda yangın! Mahsur kalanlar var
19:52 NASA tarih verdi Dünya’ya çarpabilecek bir asteroit var NASA tarih verdi! Dünya'ya çarpabilecek bir asteroit var
19:24 Ahmet Ercan’dan Ege’deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir Ahmet Ercan'dan Ege'deki depremlerin ardından korkutan uyarı: Her an patlayabilir
19:17 Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı Trump komşu ülkeyi almakta kararlı: 51. eyaletimiz olmalı
19:08 Ülkeden kovulan Fransa’yı Türk varlığı rahatsız etti: Boşlukları dolduruyorlar Ülkeden kovulan Fransa'yı Türk varlığı rahatsız etti: Boşlukları dolduruyorlar
19:06 İsrail’in yeni genelkurmay başkanında “Türkiye“ detayı: En önemli görevi... İsrail'in yeni genelkurmay başkanında "Türkiye" detayı: En önemli görevi...
18:52 Jose Mourinho’dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum Jose Mourinho'dan yeni transferler için dikkat çeken ilk yorum
18:44 Antalya’da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi Antalya'da plajlar doldu, şubat ayında denize girildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 14:25:39. #1.13#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi PMI Ocakta Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.