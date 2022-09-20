AB mahkemesi, Almanya ve Fransa'nın veri kurallarını hukuka aykırı buldu - Son Dakika
Üye Girişi

AB mahkemesi, Almanya ve Fransa'nın veri kurallarını hukuka aykırı buldu

20.09.2022 14:52
AB mahkemesi, Almanya ve Fransa'nın veri kurallarını hukuka aykırı buldu

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, Almanya ve Fransa'nın dijital veri saklama yasalarının Birlik hukukunu çiğnediğine karar verdi.

Avrupa Birliği (AB) mahkemesi, Almanya ve Fransa'nın dijital veri saklama yasalarının Birlik hukukunu çiğnediğine karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek mahkemesi Avrupa Adalet Divanı, Almanya ve Fransa'da dijital verilerin saklanmasına ilişkin açılan davaları karara bağladı.

Mahkeme, Almanya'da veri saklama kurallarının AB yasalarıyla uyumlu olmadığına hükmetti.

Kararda, "AB hukuku, ulusal güvenliğe ciddi bir tehdit olması durumu dışında, trafik ve konum verilerinin genel ve ayrım gözetmeksizin saklanmasını engeller." ifadesi kullanıldı.

Mahkeme, üye ülkelerin verileri sadece ciddi suçlarla mücadele etmek için katı koşullar altına ve orantılı biçimde kullanabileceğine karar verdi.

Avrupa Adalet Divanı, Fransa'da toplu veri saklamaya ilişkin bir yasanın da AB hukukunu ihlal ettiğine hükmetti.

Mahkeme, operatörler tarafından dijital trafik verilerinin genel ve ayrım gözetmeksizin bir yıl boyunca saklanmasının, piyasa bozucu eylemlerle mücadeleye yönelik bir tedbir olamayacağına karar verdi.

Almanya'nın iletişim yasası, hizmet sağlayıcıların telefon ve internet verilerini 10 haftaya kadar saklamasını ve gerekirse bu verileri yetkili makamlara vermesini şart koşuyordu.

Deutsche Telekom ve internet firması SpaceNet, söz konusu uygulamanın AB kurallarını ihlal ettiğini öne sürerek buna karşı hukuki süreç başlatmıştı.

YORUMLAR
500
Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü İspanya Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü İspanya Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü İspanya oldu Basketbolda Avrupa'nın en büyüğü İspanya oldu
Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Almanya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB mahkemesi, Almanya ve Fransa'nın veri kurallarını hukuka aykırı buldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
09:06 Rusya "kısmi askeri seferberlik" ilan etti! Putin'den "Hedefimizi Donbas'ı özgürleştirmek" açıklaması
08:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Biden ile görüşecek mi? Reuters'a yanıt verdi
08:55 2 kişiyi öldürüp 2 polisi yaralayan zanlının o gece başka bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı
08:36 "Genel af mı geliyor?" sorusunu soran muhabire Bakan Bozdağ'ın basın danışmanından engel: Bak normalde ben sizi buraya almayacaktım, soru sormayın
08:13 Türkiye'nin en güzel kızı seçilmişti! Miss Turkey 2022 birincisi Nursena Say sosyal medyayı aktif kullanıyor
04:48 Pikap ile tırın çarpıştığı feci kazada ölenlerden birinin hamile olduğu öğrenildi
01:08 Almanya'dan dönen gurbetçi evinde gördükleri sonrası şaşkınlık yaşadı
00:38 İsmailağa cemaatinden tartışma yaratan yenge fetvası: Caiz olmaz
23:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarlı muhabirin Biden sorusuna verdiği yanıt gülümsetti
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, FIFA Başkanı Infantino'yu kabul etti! Hediye edilen topa kafa vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 09:34:14. #1.11#
SON DAKİKA: AB mahkemesi, Almanya ve Fransa'nın veri kurallarını hukuka aykırı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement