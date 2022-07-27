Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

27.07.2022 19:32
Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in iki günlük politika toplantısının ardından bugün yapılması beklenen açıklamaya ilişkin beklentilerle günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası Fed'in iki günlük politika toplantısının ardından bugün yapılması beklenen açıklamaya ilişkin beklentilerle günü yükselişle kapattı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,47 artışla 428,12 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57 artarak 7.348,23 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75'lik artışla 6.257,984 puana yükseldi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,52'lik yükselişle 21.480,70 puandan, Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,53 artışla 13.166,38 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.17 itibarıyla yüzde 0,069'luk düşüşle 1,011 seviyelerinden işlem görüyor.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Merkez Bankası, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika
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