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Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı - Son Dakika

Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

02.02.2022 20:39
Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü Almanya dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, işlem gününü Almanya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,45 artışla 477,01 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 artarak 7.583, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,22 yükselerek 7.115,27 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,60 değer kazanarak 27.388,73 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yüzde 0,04 değer kaybederek 15.613,77 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,3 değer kazanarak 1,13 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Kovid-19 salgınında artan vakalara, enflasyon verilerine ve Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime odaklandı.

Avro Bölgesi'nde, ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, enflasyondaki artışın büyümeyi ve vatandaşların alım güçlerini olumsuz etkilediğini, Avro Bölgesi maliye bakanlarının bu durumdan endişe duyduğunu belirtti.

AB Komisyonu, yeni nükleer enerji ve doğal gaz projelerini sürdürülebilir yatırım olarak sınıflandırdı.

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Almanya, Fransa, İtalya, Europe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları Almanya hariç yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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