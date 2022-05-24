Avrupa borsaları düşüşle açıldı

Avrupa borsaları, güne düşüşle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,73 azalışla 432,3 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,05 değer kaybıyla 14,025 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,87 düşüşle 7.448 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,18 azalışla 6.283 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,88 değer kaybıyla 23,924 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,77 gerileyerek 8.560 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,3 yükselişle 1,0724 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini bildirdi.

Dün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, tahvil alım programı kapsamındaki net alımların üçüncü çeyreğin başında bitmesini beklediğini belirterek, "Bu, ileriye dönük rehberliğe uygun olarak temmuzda yapacağımız toplantıda bir faiz artışına izin verecek." ifadesini kullandı. Lagarde bugün, faizlerin 3'üncü çeyrek sonunda pozitif olabileceğini söyledi.

Bugün, devam eden Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını aktaran analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını bildirdi.