Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

10.06.2022 19:35
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

???????Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 2,69 değer kaybederek 422,71 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,12 azalarak 7.317,52 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,08 düşerek 13.761,83 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,69 değer kaybıyla 6.187,23 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 5,17 gerileyerek 22.547,48 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.25 itibarıyla yüzde 0,96 azalarak 1,051 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, Rusya- Ukrayna savaşındaki gelişmeleri, yüksek enflasyon verilerini ve merkez bankalarının sıkı para politikası adımlarını olumsuz karşıladı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) dün beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, temmuz ve eylülde faiz artırımı sinyali verdi. Varlık alımlarının temmuzda biteceğini duyuran banka, enflasyon beklentilerini de yukarı yönlü güncelledi.

ABD'de enflasyon mayısta yıllık yüzde 8,6 ile 1981'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıktı.

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Kaynak: AA

Almanya, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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