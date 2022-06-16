Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

16.06.2022 19:55
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları işlem gününü düşüşle tamamladı.

???????Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 2,47 değer kaybederek 402,88 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,14 azalarak 7.044,98 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,31 düşerek 13.038,49 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,39 değer kaybıyla 5.886,24 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,32 gerileyerek 21.726,64 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.18 itibarıyla yüzde 0,86 artarak 1,053 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, enflasyondaki artışa, resesyon ihtimaline ve merkez bankalarının para politikalarına odaklandı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak yüzde 1,25'e yükseltti.

AB otomobil pazarında toplam satışlar, mayıs ayında yüzde 10'dan fazla düştü.

Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatı, Kuzey Akım'daki kapasitenin düşürülmesiyle azaldı.

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Kaynak: AA

Almanya, England, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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