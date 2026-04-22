Avrupa Borsaları Düşüşte

22.04.2026 20:39
ABD/İsrail-İran savaşına dair belirsizlikler Avrupa borsalarını olumsuz etkiledi, düşüşler yaşandı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,35 düşüşle 613,88 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 değer kaybederek 10.476,46, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,31 azalarak 24.194,9, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96 gerileyerek 8.156,43 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 47.785,46 puandan kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.14 itibarıyla yüzde 0,24 düşüşle 1,171 oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını duyurdu. İran ise ABD ile varılan ateşkesin uzatılması yönünde talebinin olmadığını açıkladı.

Avrupa borsalarında yatırımlar ABD/İsrail-İran savaşına yönelik haber akışına odaklanırken, savaş nedeniyle özellikle Avrupa'da görülen jet yakıtı krizi hava yolu şirketlerinin uçuşlarını iptal etmesine veya azaltmasına yol açmaya başladı.

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, jet yakıtı fiyatlarındaki artış nedeniyle ekim ayına kadar planlı 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal edeceğini duyurdu.

Almanya Ekonomi Bakanlığı savaş nedeniyle ülkede bu yıl için ekonomik büyümeye yönelik beklentisini aşağı yönlü revize ederek yüzde 0,5'e düşürürken, 2027 için büyüme tahminini de yüzde 1,3'ten yüzde 0,9'a çekti.

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre, savaş nedeniyle artan akaryakıt fiyatlarının etkisiyle yıllık enflasyon martta yüzde 3,3'e çıktı. Enflasyon şubatta yüzde 3 ölçülmüştü.

Kaynak: AA

