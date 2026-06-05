Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Düşüşte

05.06.2026 20:39
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ABD istihdam verileri sonrası Avrupa borsaları, İngiltere hariç genel olarak değer kaybetti.

Avrupa borsaları, haftanın son işlem gününü, ABD istihdam verilerinin ardından artan faiz endişeleri ve teknoloji hisselerindeki kar satışlarının etkisiyle İngiltere hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,29 değer kaybederek 622,66 puana geriledi.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,75 düşüşle 24.759,05 puana geriledi. Gün içinde 25.000 puan sınırını birkaç kez aşan endeks, haftayı yüzde 1,4 kayıpla kapattı. İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,56 azalarak 49.893,05 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,32 değer kaybederek 8.218,24 puana düştü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,07 değer kazanarak günü 10.368,05 puandan tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,74 düşüşle 1,152 seviyesinden işlem gördü.

Teknoloji ve çip hisselerinde düşüş

ABD'li yarı iletken üreticisi Broadcom'un zayıf finansal sonuçları ve New York borsasındaki kar satışları Avrupa'daki çip hisselerini vurdu.

Avrupa genelinde teknoloji endeksi yüzde 2,9 gerilerken Infineon hisseleri yüzde 9 ve STMicroelectronics hisseleri de yüzde 6 ile sert düşüş kaydetti.

Ödeme sistemleri şirketi Adyen da olumsuz bir analist raporunun ardından yüzde 9 değer kaybetti.

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanan mayıs ayı tarım dışı istihdam verilerine çevrilmişti. ABD'de istihdam, beklentilerin çok üzerine çıkarak 172 bin artış gösterdi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,3'te sabit kaldı. Ekonomistler, dirençli iş gücü piyasasının ve yükselen enflasyonun, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl içinde faiz artırımına gitme olasılığını güçlendirdiğini belirtti.

Altın ve gümüş değer kaybetti

ABD'den gelen güçlü istihdam verilerinin ardından dolar endeksi ve tahvil faizlerinin yükselmesi, faiz gibi getiri sağlamayan değerli metaller üzerinde ağır baskı oluşturdu.

Altının ons fiyatı sert düşüşle 4 bin 347 dolara kadar gerileyerek mart ayı sonundan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Küresel talep endişeleri ve güçlü doların etkisiyle gümüşün ons fiyatı da yüzde 7'ye yakın değer kaybederek 69 dolar seviyesine çekildi.

Orta Doğu'daki savaş kaynaklı yüksek enflasyon riskleri ve Hürmüz Boğazı'ndaki fiili blokajın petrol fiyatlarını yukarıda tutacağı endişeleri nedeniyle, altının bu dönemde "güvenli liman" rolünü tam olarak yerine getirmekte zorlanması dikkati çekti.

Avro Bölgesi ekonomisi küçüldü

Açıklanan verilerde, Avro Bölgesi ekonomisi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 küçüldü. Daha önce yüzde 0,1 büyüme yönünde ilan edilen tahmini aşağı yönlü revize eden veri, resesyon endişelerini artırdı.

Analistler, bu durumun gelecek hafta toplanacak olan Avrupa Merkez Bankasının (ECB) işini zorlaştırdığını belirtti. Mayıs ayında yüzde 3,2'ye ulaşan enflasyon nedeniyle ECB'nin üç yıl aradan sonra ilk kez mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,25'e yükseltmesi bekleniyor.

Bitcoin yüzde 5'ten fazla düştü

Öte yandan, jeopolitik risklerin tırmanması ile para politikasındaki küresel belirsizlikler, dijital varlık piyasasında da set satış dalgasına yol açtı. En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, ABD'li kripto para yatırım şirketi Strategy'nin elindeki varlıkları satacağını duyurmasının ardından tetiklenen panikle yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. Kripto para birimi, böylece Ekim 2024'ten bu yana ilk kez 60 bin dolar sınırının altına geriledi.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşte - Son Dakika

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