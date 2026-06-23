Avrupa Borsaları Düşüşte: Almanya Verileri Etkiledi - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Düşüşte: Almanya Verileri Etkiledi

23.06.2026 20:51
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Avrupa borsaları, Almanya'dan gelen olumsuz veriler ve teknoloji hisselerindeki düzeltme ile düştü.

Avrupa borsaları, küresel teknoloji hisselerindeki düzeltme dalgası ve Avro Bölgesi'nin öncü ekonomisi Almanya'dan gelen olumsuz verilerin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,73 değer kaybederek 634,63 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 10.428,85 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,71 gerileyerek 8.340,71 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,46 kayıpla 52.024,41 puana indi.

Almanya'da DAX 40 endeksi ise gün içindeki kayıplarının bir kısmını telafi etmesine rağmen yüzde 0,98 azalarak 24.893,58 puana geriledi. Böylece endeks, kritik 25 bin puan seviyesinin altındaki seyrini sürdürdü.

Uluslararası piyasalarda ise avro/dolar paritesi, TSİ 20.13 itibarıyla yüzde 0,42 artarak 1,138 seviyesinden işlem gördü.

Yapay zeka dalgası

Analistler, yapay zeka megatrendinden faydalanan şirketlerin hisselerinde Asya borsalarında başlayan kar satışlarının öğleden sonra ABD piyasalarına da sıçradığını, bu durumun Avrupa borsalarında yatırımcıların morallerini bozduğunu belirtti.

Yapay zeka dalgasıyla son dönemde rekor kıran teknoloji ve enerji altyapı hisseleri, küresel düzeltme hareketine öncülük etti. Veri merkezlerine yönelik yatırımlardan olumlu etkilenen Siemens Energy yüzde 3,93, Hochtief ise yüzde 4,3 değer kaybetti.

Küresel çip sektöründeki gerileme ise daha derin oldu. Alman yarı iletken üreticisi Infineon'un hisseleri, 26 yılın zirvesinden geri çekilerek yüzde 6,1 düştü.

Analistler, 24 Haziran'da finansal sonuçlarını açıklayacak olan ABD'li çip üreticisi Micron'un verilerinin tüm sektör için bir "stres testi" olacağını vurguladı.

Yatırımcılar, teknoloji hisselerindeki kar satışlarının yanı sıra Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmeleri de yakından takip ediyor. ABD ile İran arasında İsviçre'de yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin çelişkili açıklamalar piyasaların gündeminde kalmaya devam ediyor.

Görüşmelerin ardından petrol fiyatlarında hafif bir gevşeme görüldü. Dünya genelinde referans kabul edilen Londra Brent petrolünün ağustos vadeli varil fiyatı, yüzde 1,3 düşüşle 76,55 dolara geriledi.

Alman ekonomisinde resesyon riski artıyor

Öte yandan, makroekonomik veriler de piyasaları baskılıyor. S&P Global tarafından açıklanan öncü verilere göre, Almanya'da imalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 0,8 puan azalarak 48 puana düştü.

Aralık 2024'ten bu yana en düşük seviyesine gerileyen ve büyüme eşiği olan 50 puanın altında kalan veri, Alman ekonomisindeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktör Yardımcısı Phil Smith, verilere ilişkin değerlendirmesinde, ekonomik faaliyetlerin art arda üçüncü ayda da hızlanarak düştüğünü belirterek, "Bu durum, Almanya ekonomisinin 2026'nın ikinci çeyreğinde yeniden resesyona girme olasılığını kuvvetlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Almanya, Enerji, Finans, Borsa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Düşüşte: Almanya Verileri Etkiledi - Son Dakika

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