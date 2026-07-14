Avrupa Borsaları Gerilimle Düşüşte - Son Dakika
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Avrupa Borsaları Gerilimle Düşüşte

14.07.2026 10:50
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ABD ve İran gerilimi, Avrupa borsalarını olumsuz etkiliyor; tahvil faizleri artıyor.

Avrupa borsaları, ABD ve İran arasında tırmanan gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesi ve tahvil piyasasında satış baskısını artırmasından kaynaklanan endişelerle negatif seyrediyor.

Orta Doğu'da taraflar arasında karşılıklı saldırıların şiddetlenmesi pay piyasalarında düşüş eğiliminin devam etmesine neden oluyor. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukasının yeniden yürürlüğe girdiğini ve Boğazdan geçen tüm gemilerden yüzde 20 geçiş ücreti alınacağını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı da "ABD'nin Hürmüz Boğazı'na müdahale etmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu. İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi ise mutabakatın kriz sürecine girdiğini söyledi.

Bu gelişmelerle, Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,5 azalışla 637,7 puanda, İngiltere'de FTSE 100 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 10.470 puanda seyrediyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 25.003 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 52.597 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 8.311 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 19.151 puanda bulunuyor.

İngiltere Merkez Bankasının da sıkılaşacağı tahmin ediliyor

Avrupa'da tahvil piyasalarında satış baskısı öne çıkıyor. İngiltere'nin 2 yıllık tahvil faizi dün 13 baz puan artarak yüzde 4,34'e çıktı. Yeni işlem gününde de yükselişini sürdüren tahvil faizi 4,44 seviyesini gördü.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Avrupa Merkez Bankasının (ECB) ardından İngiltere Merkez Bankasının (BoE) da yıl sonuna kadar faiz artırımına gidebileceği tahminleri öne çıkıyor.

BoE en son Aralık 2025'te 25 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 3,75 seviyesine çekmişti. Banka son politika metninde jeopolitik gerilime ve bölgedeki artan enerji maliyetleri kaynaklı fiyat baskılarına dikkat çekmişti.

10 Avrupa ülkesi, Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını duyurdu

Jeopolitik tarafta ise Fransa ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu 10 Avrupa ülkesi, balistik füzelerin oluşturduğu artan tehdide karşı Anti-Balistik Füze Koalisyonu kurduklarını bildirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Anti-Balistik Füze Koalisyonu toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Ukrayna ve İngiltere liderleri ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin liderlerinin balistik füzelerin oluşturduğu tehdidin ve Avrupa Kıtası için savunma kapasitesinin artan öneminin farkında olduğu belirtildi.

Balistik füzelere karşı yalnızca savunma amaçlı bir koalisyonun kuruluşunun duyurusu yapılan açıklamada, "(Koalisyonun) Anti-balistik kapasite geliştirmek için yılmadan çalışmayı hedefleyen projesine desteğimizi bildiriyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Savunma, Finans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsaları Gerilimle Düşüşte - Son Dakika

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