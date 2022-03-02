Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika
Üye Girişi

Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

02.03.2022 20:08
Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı

Avrupa borsaları, Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ve çatışmalara rağmen günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, Rusya ve Ukrayna arasında artan gerilim ve çatışmalara rağmen günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,11 artışla 447,27 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,36 artarak 7.429,56 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,69 değer kazanarak 14.000,11 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,59'luk artışla 6.498,02 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,70'lik yükselişle 24.534,33 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.06 itibarıyla yüzde 0,288'lik düşüşle 1,11 seviyelerinden işlem görüyor.

YORUMLAR
500
Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildi Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildi İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü İngiltere Başbakanı Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü

England, Ukrayna, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika


Son Dakika
19:52 AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı
19:48 Rusya ve Ukrayna arasındaki ikinci barış görüşmesi yarın olacak
19:46 Galatasaray'da Erick Pulgar ortadan kaybolmuştu! Gerçek sonradan ortaya çıktı
19:39 Cansız bedeni ormanlık alanda bulunmuştu! İnceleme sonucu donduğu belirlendi
19:35 Büyükbaş inekleri arabaya doldurup kayıplara karıştılar! Ekipler kısa sürede kıskıvrak yakaladı
19:29 Açık alanlarda maske takmak zorunda değiliz! Peki, nerelerde zorunlu olacak? İşte cevabı
19:26 Sivasspor, Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti! Yarı finale yükselme şansını yakaladı
19:19 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, maske kararına bu fotoğrafla itiraz etti
19:05 Bir zam daha! Motorine 1 lira 51 kuruş, benzine ise 88 kuruş zam geldi
18:43 Okullarda yeni düzenleme! İki Kovid-19 vakası çıkması durumunda sınıflar artık kapatılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 20:14:22. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement