Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

27.09.2022 19:52
Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

???????Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,13 değer kaybederek 388,24 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,52 azalarak 6.984,59 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,72 düşerek 12.139,68 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 5.753,82 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,16 gerileyerek 20.961,38 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.27 itibarıyla yüzde 0,15 azalarak 0,96 seviyesinden işlem gördü.

Baltık Denizi'nde Rusya'dan Almanya'nın kuzey kıyılarına uzanan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında sızıntı tespit edilmesinin ardından, Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli kontratların fiyatı yüzde 19,65 artarak megavatsaat başına 208 avro seviyesine ulaştı.

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Kaynak: AA

England, Almanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Avrupa borsaları düşüşle kapandı - Son Dakika
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