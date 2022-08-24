Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

24.08.2022 19:38
Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere dışında yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları, haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,16 artışla 432,05 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 13.220,06 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 yükselerek 22.431,47 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 6.386,76 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,22'lik düşüşle 7.471,51 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,09 değer kaybederek 0,996 seviyelerinden işlem gördü.

Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ayki toplantısında yapacağı faiz artırım büyüklüğüne ilişkin belirsizliklere odaklandı.

Almanya, demir yollarında enerji üretimine yönelik malzeme ve ekipmanların taşınmasına öncelik verme kararı aldı.???????

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Kaynak: AA

Almanya, England, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika

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