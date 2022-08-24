Almanya 'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 artarak 13.220,06 puana, İtalya 'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,23 yükselerek 22.431,47 puana ve Fransa 'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kazanarak 6.386,76 puana ulaştı.

Kaynak: AA

Almanya, England, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı - Son Dakika

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