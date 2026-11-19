Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarından alınan ilave faiz artışı sinyalleri ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin soru işaretlerinin varlığını korumasına karşın, Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin azalacağına dair beklentilerin Avrupa'da risk iştahını desteklemesiyle İngiltere hariç pozitif seyrediyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,40 artışla 646,58 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,04 düşüşle 10.547,51 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,61 yükselişle 26.915,14 puanda, İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 1,13 artışla 50.742,50 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 kazançla 8.192,14 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,27 yükselişle 19.431,50 puanda bulunuyor.

Yapay zeka yatırımlarının karlılığa dönüşmesine ilişkin soru işaretleri ve Nvidia'daki gelişmelerden hafta başından itibaren baskı altında olan teknoloji hisseleri, dün kayıplarının bir kısmını telafi etti. Yeni günde ise ASML'nin hisseleri yüzde 3,4 yükselirken, yarı iletken tedarikçisi Soitec'in hisselerinin yüzde 15'e yakın değer kazanması dikkati çekti.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Trump, Çin ile karşılıklı ticarette gümrük vergilerinin düşürülmesi yönünde anlaştıklarını bildirirken, Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının sorunsuz işlemesini sağlama noktasında iki ülkenin birlikte çalışabileceğini ima etti.

Bu gelişme Orta Doğu'daki savaş atmosferinin sona erebileceğine yönelik iyimserlikleri artırdı. Bölgede jeopolitik risklerin azalmasıyla enflasyonist baskıların da hafifleyebileceğine dair olumlu bakış açısıyla varlık fiyatlarında oynaklık oluştu.

Analistler, petrol fiyatlarındaki olası düşüş eğiliminin enerji bağımlılığı yüksek Avrupa ekonomisine olumlu yansıyabileceğini söyleyerek bu durumun Avrupa Merkez Bankasına (ECB) politika alanı tanıyabileceğini belirtti. Bu arada dolardaki değerlenmeyle avro/dolar paritesi 1,0953'e inerek yaklaşık 19 ayın en dip seviyesini görürken, şu sıralarda ise yüzde 0,1 artışla 1,0987 seviyesinde bulunuyor.