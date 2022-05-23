Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, İtalya hariç haftaya yükselişle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,16 artışla 436,1 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,42 değer kazancıyla 14,180 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79 yükselişle 7.448 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,83 artışla 6.337 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,97 primle 8.566 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi ise yüzde 0,32 değer kaybıyla 24.017 puanda bulunuyor.

Cuma günü, önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşüşe 1,0563 seviyesinden günü tamamlayan avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,3 yükselişle 1,0598 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının daha da şahinleşeceği ve küresel ekonomiyi resesyona sürükleyeceği kaygılarının yatırımcıları temkinli olmaya ittiğini belirterek, piyasalarda oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini söyledi.

Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yanı sıra yoğun veri akışının yatırımcıların odağında yer aldığını ifade eden analistler, bugün ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi ve ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksinin takip edileceğini kaydetti.