Avrupa borsaları İtalya hariç yükselişle kapandı

Avrupa borsaları, işlem gününü İtalya dışında yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,42 artışla 481,72 puana çıktı.

Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,25 artarak 15.917,98 puana, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33 yükselerek 7.310,37 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazanarak 7.075,87 puana ulaştı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,04'lük düşüşle 27.098,83 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.17 itibarıyla yüzde 0,11 değer kazanarak 1,121 seviyelerinden işlem gördü.

Avrupa'da yatırımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki yükselişe ve Almanya'da hükümet kurmak için uzlaşan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) koalisyonuna odaklandı.

Almanya ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,7, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 2,5 büyüdü.

AB ticari araç pazarında, toplam satışlar ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 düştü.