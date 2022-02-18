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Avrupa borsaları jeopolitik risklerin sürmesiyle haftanın son gününü kayıpla tamamladı - Son Dakika

Avrupa borsaları jeopolitik risklerin sürmesiyle haftanın son gününü kayıpla tamamladı

18.02.2022 20:49
Avrupa borsaları jeopolitik risklerin sürmesiyle haftanın son gününü kayıpla tamamladı

Avrupa borsaları, yatırımcıların Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilimi olumsuz karşılamasının ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Avrupa borsaları, yatırımcıların Ukrayna ve Rusya arasında artan gerilimi olumsuz karşılamasının ardından haftanın son işlem gününü düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,25 değer kaybederek 460,81 puana geriledi.

Stoxx 600 seyahat ve eğlence endeksinin, bazı ülkelerin Kovid-19 kısıtlamalarını kaldıracağına dair haberlere rağmen yüzde 3,07 değer kaybetmesi dikkati çekti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,32 azalarak 7.513,62 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,37 düşerek 15.2042,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,25 değer kaybıyla 6.929,63 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,61 gerileyerek 26.506,79 puana indi.

Avro/dolar paritesi TSİ 20.42 itibarıyla yüzde 0,36 düşerek 1,132 seviyesinde işlem gördü.

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Ukrayna, Europe, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları jeopolitik risklerin sürmesiyle haftanın son gününü kayıpla tamamladı - Son Dakika Ekonomi


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