Avrupa borsaları jeopolitik risklerle karışık seyrederek kapandı - Son Dakika
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Avrupa borsaları jeopolitik risklerle karışık seyrederek kapandı

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Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,05 azalışla 649,6 puana gerilerken, Almanya'da DAX 40 yatay, Fransa'da CAC 40 ise yükselişle kapandı.

Avrupa borsaları, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle haftanın ikinci işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,05 azalarak 649,6 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 10.811,66 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 azalışla 52.177,47 puana indi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,14 artarak 8.317,98 puana çıkarken, Almanya'da DAX 40 endeksi yatay seyirle 26.007,63 puanda kapandı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.26 itibarıyla yüzde 0,01 artışla 1,162 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa piyasaları, Orta Doğu'daki gerilimin enerji arzını aksatabileceğine ilişkin endişelere odaklandı.

Bugün açıklanan verilere göre, Almanya'nın ihracatı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,8 azaldı.

İngiltere'nin hava trafik kontrol hizmeti sağlayıcısı NATS'taki teknik sorun nedeniyle ülkenin önemli havalimanlarında uçuşlarda aksaklık yaşandı.

Fransa'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek 7 yıllık bütçesini finanse etmek için Birlik genelinde uygulanacak yeni vergilerden 60 milyar avronun üzerinde gelir sağlanmasını istediği bildirildi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Almanya, Ekonomi, Fransa, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avrupa borsaları jeopolitik risklerle karışık seyrederek kapandı - Son Dakika

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