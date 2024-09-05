Avrupa Borsalarında Karışık Seyir ve Durgunluk Endişeleri - Son Dakika
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Ekonomi

Avrupa Borsalarında Karışık Seyir ve Durgunluk Endişeleri

Avrupa borsaları açılışta karışık bir seyir izliyor. Stoxx Europe 600 yüzde 0,1 kayıpla 514 puanda, DAX 40 yüzde 0,1 artışla 18.604 puanda işlem görüyor. Yatırımcılar, ABD'deki makroekonomik verilerin resesyon korkularını artırması ve Avrupa Merkez Bankası'nın olası faiz indirimleri ile ilgileniyor. Bugün, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı gibi önemli veriler takip edilecek.

05.09.2024 11:46
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Avrupa borsaları karışık bir seyir izliyor.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 kayıpla 514 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,1 yükselişle 18.604 puan seviyesinde bulunuyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.279 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 primle 33.745 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 azalışla 7.480 puan ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 artışla 11.263 puandan işlem görüyor.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını beslemesiyle karışık bir seyrin hakim olduğunu belirterek, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişeleri risk iştahını törpülerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Avrupa borsalarında yeni günde karışık bir seyir öne çıkarken, bölge genelinde durgunluk endişeleri yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl içinde iki faiz indirimi daha yapacağına kesin gözüyle bakıldığını kaydeden analistler, gözlerin makroekonomik veri akışına çevrildiğini vurguladı

Öte yandan, üç aydır boş olan İspanya Merkez Bankası başkanlığı görevine José Luis Escrivá Belmonte getirildi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde perakende satışlar, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI verilerinin takip edileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avrupa Borsalarında Karışık Seyir ve Durgunluk Endişeleri - Son Dakika

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